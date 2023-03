Champions League – Bel colpo dell’Italia che piazza tre squadre nazionali ai quarti di finale, domani gli accoppiamenti

Bel colpo dell‘Italia che, con il successo del Napoli, piazza l’en plein europeo in Champions. Non accadeva da ben 17 anni che tre formazioni della nostra penisola conquistassero contemporaneamente l’accesso ai quarti di finale della maggiore competizione continentale. Inter, Milan e Napoli, domani, alle 12, conosceranno le loro avversarie che usciranno dall’urna di Nyon. Alla dea bendata il compito di non far si che ci sia, immediatamente, un derby nostrano; sarebbe straordinario vederlo esclusivamente nella finale di Istanbul del 10 giugno, ma il sorteggio è un vero terno al lotto. Ricordiamo le otto regine d’Europa in lizza:

Real Madrid

Bayern Monaco

Manchster City

Benfica

Chelsea

Inter

Milan

Napoli