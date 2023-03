Aurelio De Laurentiis: “Non posso permettermi di parlare della UEFA ora. Non inviterò Ceferin al Maradona”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa direttamente dalla Prefettura, dopo la guerriglia che si è scatenata ieri in città, affrontando anche l’argomento relativo alla UEFA e a Ceferin: “Parlerò della UEFA solo a fine stagione, ora non posso permettermelo. Ceferin si commenta da solo, non ne parlo. Il Maradona ospiterà una gara bellissima, come Italia-Inghilterra. Io invito i napoletani a venire allo stadio e far sentire il proprio calore. È molto importante voltare pagina, metterci tutto alle spalle.

Mi meraviglio come la UEFA non l’abbia messa di domenica, preferendo una gara a Malta. Ma questo fa capire in che mani stiamo, dal punto di vista dell’organizzazione e del marketing. Se inviterò Ceferin? Non serve. È l’organizzatore delle manifestazioni europee, quindi può entrare dove vuole”.