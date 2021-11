Inacio Pià: “Petagna, Demme e Mertens saranno fondamentali nella lotta per il vertice”

Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com”: “Il pareggio del Napoli col Verona ci puo’ stare. Gli azzurri hanno mosso la classifica, ma ora ci saranno degli scontri diretti in cui il Napoli dovrà fare risultato per mantenere la leadership. L’arbitraggio di Ayroldi? Il rigore su Osimhen era netto, magari non c’era l’intenzionalità di fare fallo da parte del difensore avversario, ma il contatto c’e’ stato e il danno procurato pure, per cui era calcio di rigore. C’e’ tanta confusione con il VAR. E’ uno strumento che e’ stato inserito per risolvere gli errori, ma per come viene utilizzato sta creando dei danni. A mio avviso va rivisto il VAR, perchè se deve essere un problema converrebbe quasi toglierlo. Ho apprezzato molto Spalletti, perche’ lui stesso dopo la partita ha ammesso che avrebbe potuto anticipare dei cambi. Mertens e Ounas li avrei inseriti prima. Zielinski non e’ ancora quello della scorsa stagione: quando è al 100%, è un giocatore brillante, che ti assicura il salto di qualità tra le linee. Non e’ in un momento di forma brillantissimo. Va ritrovato, come pure Lozano. Il messicano vive di movimenti e cambi di direzione. Sia Lozano che Zielinski devono ritrovare la forma migliore. L’assenza di Koulibaly si è fatta sentire, il Napoli perde tanto senza di lui perche’ e’ un difensore tecnico, di personalità, che sa guidare tutto il reparto arretrato. Senza Koulibaly anche gli altri compagni perdono un po’ di certezze, non perche’ non sono bravi ma perche’ avere Koulibaly al tuo fianco ti dà sicurezza. Juan Jesus ha fatto bene, si è fatto trovare pronto. Mario Rui e Rrahmani, sul gol di Simeone, hanno avuto un calo di concentrazione. Il Verona e’ una squadra che sta bene, corrono tanto e penso che molte squadre perderanno punti contro di loro. Dopo la sosta il Napoli se la vedra’ a Milano con l’Inter e poi ha la Lazio in casa. Sono sfide da vincere, o almeno da non perdere, per mantenere la scia positiva di risultati. Credo che saranno match importanti anche in chiave scudetto, considerando che il Milan affrontera’ la Fiorentina e il Sassuolo. Sulla carta possono sembrare gare semplici, ma il campionato sa riservare sempre sorprese. Osimhen è un giocatore che sta facendo bene, e’ in un grande momento di forma. Anguissa ha dato qualita’ al centrocampo, e’ un mediano dinamico. Durante la Coppa d’Africa, credo che Petagna, Demme e Mertens saranno chiamati a non far sentire le assenze di Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Devono farsi trovare pronti. Il Napoli ha una rosa buona. Ospina e Meret sono due ottimi portieri, ma Ospina in questo momento sta dando grandi garanzie. Nel ruolo del portiere esiste da sempre un titolare ed una riserva. E’ giusto che il Napoli continui a far giocare Ospina. Fabian Ruiz lo vedo piu’ maturo rispetto al passato, ha la fiducia dei compagni, sta continuando il suo percorso in crescita. Politano in questo periodo e’ piu’ fresco di Lozano, sono entrambi calciatori imprevedibili che possono far male anche a gara in corso. I 5 cambi possono fare la differenza nella corsa Champions. La Juve e l’Inter hanno qualche alternativa in più, ma il Napoli non è da meno”.