Il Napoli stringe i tempi per Costantino Favasuli. Il club azzurro ha ormai in pugno l’accordo contrattuale con il promettente laterale, individuato come rinforzo ideale per le corsie esterne. La palla passa ora alla dirigenza partenopea, chiamata a decidere se affondare definitivamente il colpo o attendere.
La fumata bianca sul fronte degli acquisti resta infatti subordinata alle uscite: il direttore sportivo è al lavoro per sfoltire la rosa e liberare spazio salariale. Solo dopo le necessarie cessioni l’operazione Favasuli potrà essere formalizzata, regalando ad Allegri una nuova freccia per il suo scacchiere tattico.