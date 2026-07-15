CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO NAPOLI –  Accordo con Costantino Favasuli per la fascia

Vincenzo Letizia 15 Luglio 2026 0 27 sec read

Il Napoli stringe i tempi per Costantino Favasuli. Il club azzurro ha ormai in pugno l’accordo contrattuale con il promettente laterale, individuato come rinforzo ideale per le corsie esterne. La palla passa ora alla dirigenza partenopea, chiamata a decidere se affondare definitivamente il colpo o attendere.
La fumata bianca sul fronte degli acquisti resta infatti subordinata alle uscite: il direttore sportivo è al lavoro per sfoltire la rosa e liberare spazio salariale. Solo dopo le necessarie cessioni l’operazione Favasuli potrà essere formalizzata, regalando ad Allegri una nuova freccia per il suo scacchiere tattico.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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