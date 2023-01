Allo Stirpe non basta un Benevento arcigno: a passare è il Frosinone con un rigore di Borrelli

Nella 22^ giornata del campionato di serie B, allo stadio “Stirpe” il Benevento sfida il Frosinone, primo in classifica. La Strega ha l’assoluto bisogno di portare a casa un risultato positivo per non compromettere ancora di più una classifica preoccupante. Non sarà impresa facile per i ragazzi di Cannavaro, che dovranno fare a meno del baluardo centrale Glik oltre a Masciangelo e Letizia. Scelte obbligate in difesa.

Questo l’undici iniziale scelto da mister Cannavaro: Paleari in porta, Veseli, Capellini e Pastina in difesa, A centrocampo gli esterni sono El Kaouakibi e Foulon mentre Acampora e Tello agiranno ai lati di Schiattarella. In attacco Simy e il nuovo acquisto Pettinari. Da segnalare la presenza di oltre 500 tifosi che cercheranno di spingere gli Stregoni verso un risultato positivo.

Nel Frosinone gli ex Insigne e Lucioni saranno in campo dal primo minuto. Si rivede anche Kone che partirà dalla panchina. Ecco la formazione di mister Grosso: Turati in porta, linea difensiva composta da Monterisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta. Mediana con Rohden, Mazzitelli e Lulic. In attacco tridente formato da Insigne, Moro, Caso.

Arbitra il signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze

La gara

Frosinone subito pericoloso con una girata di Rohden su assist di Frabotta, ma Capellini riesce a deviare e salva Paleari. Subito aggressivi i padroni di casa: al 5’ ci provano con una conclusione di Moro all’interno dell’area di rigore, ma il pallone termina alto sulla traversa. Ancora Frosinone: all’ 8 è sempre Moro che, servito da Lulic, non inquadra la porta come vorrebbe. Ammonito Pastina per fallo su Monterisi al 17’. Al 28’ ha una grandissima chance il Benevento con El Kaouakibi: Lucioni sbaglia il suo intervento ma il difensore del Benevento, con tutto lo specchio della porta davanti, calcia incredibilmente sul fondo. Su riporta in avanti il Frosinone al 31’: il tiro di Rohden, però, non crea particolari problemi a Paleari. Ciociari ancora in avanti: al 38’, dagli sviluppi di un calcio di punizione di Insigne, è Ravanelli ad anticipare Pastina, ma il colpo di testa termina alto. L’arbitro concede un minuto di recupero durante il quale ammonisce Veseli che commette fallo su Caso.

Al 48’ Mazzitelli colpisce con una manata Tello e l’arbitro estrae il cartellino giallo per il calciatore del Frosinone. Si fa vedere Pettinari con una conclusione alta al 49’. Giallo anche per Ravanelli che commette su Foulon sal 50’. E’ il festival delle ammonizioni: El Kaouakibi termina sul taccuino dell’arbitro al 53’. Il difensore del Benevento trattiene Mazzitelli. Il Frosinone sostituisce Rohden e Caso al 57’ e manda in campo Garritano e Bàez. Grande occasione per Lulic al 58’: Bàez approfitta di un errore di Veseli e la serve al centrocampista che conclude di poco fuori.

Lucioni interviene in ritardo e rimedia il giallo al 60’. Cambi nel Benevento: al 68’ escono Schiattarella e Simy ed entrano Viviani e La Gumina. Ancora un cambio nei padroni di casa che sostituiscono Insigne con Borrellli al 76’. Rigore per il Frosinone al 78’: braccio largo di Foulon su cross di Lulic. L’arbitro è irremovibile e dal dischetto, all’81’, Borrelli per in vantaggio la squadra ciociara. Cannavaro manda in campo Ciano al posto di Pastina all’82’. Replica il Frosinone con altri due cambi all’84’: entrano Bocic e Sampirisi al posto di Moro e Monterisi. Nuovi cambi per la Strega che sostituisce Acampora e Tello con Koutsoupias e Improta all’89’. L’arbitro concede cinque minuti di recupero. Ammonito Bocic nel Frosinone: al 94′ il calciatore ciociaro commette fallo su Foulon. Allo scadere è il portiere del Benevento, che si porta in attacco, ad avere l’opportunità per il pareggio: su una punizione di Ciano, l’estremo difensore della Strega calcia al volo ma il collega blocca la sua conclusione. Nulla da fare per la Strega che aveva accarezzato l’opportunità di portare via un punticino. Con questa vittoria i padroni di casa prendono il largo in classifica.