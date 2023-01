Benevento, Cannavaro commenta la sconfitta contro il Frosinone: “Non dobbiamo mollare nulla. E’ un anno particolare”

La sconfitta contro il Frosinone fa piombare il Benevento in una posizione di classifica pericolosissima. Ecco alcune parole di Fabio Cannavaro dopo la gara dello Stirpe :

“La prestazione la facciamo sempre, ma paghiamo a caro prezzo quelle che non so se chiamarle disattenzioni. Dobbiamo triplicare l’attenzione e il lavoro. E’ un anno particolare e non dobbiamo mollare nulla. I ragazzi sanno di aver fatto una buona gara ma la differenza l’ha fatta il particolare. Negli ultimi 30 metri dobbiamo essere più precisi. La prossima gara è una finale.

Non so se Letizia recupererà contro il Venezia, ma non so nemmeno chi arriverà dal mercato. Devo lavorare con chi ho a disposizione e tirare fuori il meglio dal materiale che ho. Chi va in campo deve dare il massimo. Evidentemente tutto questo non basta. Sul rigore, forse un ulteriore controllo andava fatto. In casa non possiamo concedere nulla. Chi viene deve starci vicino.

Continueremo con il 3-5-2 e di volta in volta cercheremo di mandare in campo i migliori. Simy sta meglio e anche lui troverà minutaggio. La qualità c’è ma bisogna aumentare l’attenzione. Venire a Frosinone e giocare come abbiamo fatto non è facile. Sono aggressivi e ti lasciano poco spazio. Poche squadre li hanno messi in difficoltà come abbiamo fatto noi in qualche occasione.

Dobbiamo fare di più e alternare le giocate. Uscire senza punti dopo una buona prestazione fa rabbia. Non dobbiamo avere fretta nelle giocate, ma l’importante è che le occasioni arrivino. Ci può stare l’errore di El Kaouakibi dopo che ha percorso 70 metri. Con Tosca ho parlato. Ci potrà dare tanto. Sul mercato la società farà il massimo per migliorare la situazione”.