Napoli – La carica dei 55mila del Maradona per spingere gli azzurri al successo

Grande attesa a Napoli per la sfida di questa sera tra gli azzurri di Spalletti ed i giallorossi dello Special one, che, ieri, ha dichiarato che i partenopei oramai hanno già vinto lo scudetto. Ovviamente i tifosi napoletani hanno toccato ferro ed anche qualche parte intima del corpo. Quello delle 20,45 sarà un duello avvincente tra le due migliori squadre di questo inizio del nuovo anno; per la cronaca la Roma guida la particolare graduatoria delle prime quattro gare del 2023 con 10 punti, seguita dalla formazione campana a 9. Tuttavia la classifica generale dice che i capitolini sono sotto di ben 13 lunghezze. Stasera, il Napoli godrà della carica dei 55mila presenti sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona, i quali inciteranno i loro beniamini per spingerli all’ennesima vittoria di questa meravigliosa stagione. Ospite d’onore, in Tribuna, ci sarà l‘ex bomber Antonio Careca, molto amato e stimato dalla piazza napoletana, sia durante il suo periodo in maglia azzurra che adesso. Il vecchio attaccante brasiliano che ha giocato assieme a Maradona, vincendo il secondo scudetto nel 1990, ha sempre nel cuore le sorti del suo Napoli e sebbene da lontano segue, talvolta, le partite in tv e se non riesce a vederle si informa, con puntualità, sui risultati della squadra azzurra, per cui fa un tifo sfegatato. La sua presenza sarà uno stimolo in più per l’undici del tecnico toscano per non sfigurare davanti ad una vecchia gloria come Antonio Careca.