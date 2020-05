Castellacci: “Il mondo sportivo deve ripartire, meglio allenarsi su un campo di calcio che in un parco”

Enrico Castellacci parla a Marte Sport Live: “Il mondo sportivo deve ripartire. Nel momento in cui il Governo ha dato il via agli allenamenti individuali, anche i calciatori dovevano far parte di questo discorso. I centri sportivi sono molto grandi e quindi possono essere frazionari per far lavorare i calciatori individualmente. C’è stato un errore da parte del Ministero, piuttosto che allenarsi in un parco o in un giardino, molto meglio in un campo di calcio. Molte squadre ne hanno pure di più. Adesso bisognerà capire cosa succederà in un secondo momento, ovvero se riprenderanno i campionati oppure no”.

Fonte: radiomarte.it

