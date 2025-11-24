NEWS

Renica sul Napoli: “Conte merita 8 contro l’Atalanta, ma preferisco il suo silenzio”

Vincenzo Letizia 24 Novembre 2025 0 1 min read

In un intervento a 1 Football Club su 1 Station Radio, l’ex libero azzurro Alessandro Renica ha fatto il punto sul momento del Napoli, esprimendo un giudizio netto su Antonio Conte. Secondo lui, la squadra ha finalmente sfruttato “tutta la rosa” in modo efficace, con le seconde linee che hanno fatto la differenza, e questo è il segnale più incoraggiante del match con l’Atalanta.

Che voto daresti alle scelte di Conte in quella partita?
Un 8. Mi piace quando allena, meno quando parla.”

Renica sottolinea che esistono due Conte:

Il Conte “in campo”, che lavora in silenzio, costruisce soluzioni e fa la differenza sul piano tattico.

Il Conte “a parole”, che quando attraversa momenti negativi lancia dichiarazioni dure in conferenza: “dichiarazioni pericolose” – per la squadra e per l’ambiente.

Renica ricorda anche momenti di tensione: dopo la sconfitta col Bologna, Conte aveva detto che la squadra giocava “senza cuore”, un’affermazione che, secondo l’ex difensore, poteva mettere a rischio il gruppo.  Inoltre, Renica nota che il tecnico ha saltato una settimana di allenamenti, proprio quando erano più utili i suoi segnali soprattutto per i giocatori meno utilizzati.

Si aspetta di rivedere gli stessi undici che hanno annichilito l’Atalanta anche contro il Qarabag? 

“Questo non lo so. Le informazioni che hanno lo staff e Conte sono quelle che determinano le scelte: deve vedere se qualcuno è affaticato, se qualcuno non sta bene, se c’è rischio infortuni. Devi giocare tre partite in una settimana e c’è anche la Roma. L’allenatore valuta tutto questo. Mi aspetto però che il morale sia risalito e che il Napoli possa offrire una buona prestazione. È chiaro che giocare tre partite in una settimana, per una squadra che recentemente ha mostrato qualche difficoltà e che ha ancora tante assenze, può portare a una prestazione meno brillante. Bisogna vedere come sta Rrahmani, come stanno gli altri. Però la rosa per far bene c’è, e finalmente Conte ha fatto turnover: abbiamo capito che con questi cambi il Napoli può essere competitivo in campionato e mi auguro anche in Champions”.

In conclusione, Renica descrive un Napoli “potenzialmente enorme” se continuerà su questa strada: con una gestione più equilibrata tra lavoro e parole, il club può davvero crescere.

 

Vincenzo Letizia

