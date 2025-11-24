Napoli, buone notizie dall’infermeria: Hojlund e Rrahmani pronti per la Champions

Dall’infermeria di Castel Volturno arrivano notizie che sollevano il morale dei tifosi azzurri. Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani, entrambi alle prese con problemi fisici, hanno completato la fase di recupero e saranno disponibili per la prossima sfida di Champions League. Una boccata d’ossigeno per l’allenatore Antonio Conte, costretto nelle ultime settimane a fare i conti con un’emergenza che continua a mordere. Il centravanti danese, reduce da un infortunio che lo aveva tenuto ai margini, rappresenta un elemento chiave per l’attacco, capace di trasformare le occasioni in gol e dare profondità al reparto. Il difensore kosovaro, invece, restituisce solidità al cuore della retroguardia, fondamentale in un torneo dove ogni dettaglio conta. Napoli ritrova così due pedine strategiche, pronte a ridare fiato a una squadra che non può permettersi pause tra campionato e palcoscenico europeo. Il ritorno di Hojlund e Rrahmani non è solo un dato tecnico: è un segnale di resilienza, un messaggio chiaro che la squadra non si arrende all’emergenza.