CHAMPIONS – Napoli-Qarabag, Conte in conferenza: “Dobbiamo dare tutto, sarebbe bello dedicare la vittoria a Maradona”

In vista della sfida di Champions League contro il Qarabag, Antonio Conte e Alessandro Buongiorno hanno parlato alla vigilia della partita. Ecco i principali estratti della conferenza stampa.

Mister Conte, qual è il peso della gara di domani?

“Sarà una partita che avrà un rilievo nel nostro percorso. Dobbiamo recuperare energie e forze. La sfida con l’Atalanta ci ha chiamato a un dispendio importante, ma domani sarà un’altra gara altrettanto importante. Dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo.”

Come gestite gli infortuni di Gilmour e Spinazzola?

“Non so i tempi di recupero. Non sono infortuni muscolari, i medici sapranno dare informazioni più precise. Da inizio anno facciamo di necessità virtù: ci sono assenze che non puoi controllare, ma l’allenatore deve trovare soluzioni.”

Formazione e seconde linee: quali scelte?

“Faremo valutazioni inevitabili nella scelta della formazione, in modo che abbia soluzioni di ricambio in corsa sia con il risultato positivo sia che non lo sia. Farò scelte sapendo che la partita dura 95 minuti, non 70 o 65. Miglioramenti delle seconde linee? È un percorso che bisogna fare. I ragazzi si stanno applicando e stanno crescendo, penso sia importante viste le defezioni che ci sono, sarebbe limitante se non ci fosse una crescita da parte di chi è arrivato. Sabato c’erano cinque volti nuovi in squadra, poi è entrato Elmas, quindi sei rispetto all’anno scorso. Stiamo facendo il nostro percorso, ci sono situazioni che posso controllare come lavoro, preparazione della partita e tattica. Altre non le puoi controllare come la disponibilità di alcuni giocatori: questo dispiace, ma siamo pronti a dare battaglia. Noa Lang è arrivato quest’anno, Neres è stato decisivo in alcune partite già l’anno scorso. Il fatto che sia tornato protagonista insieme a Noa ci deve dare grande energia e positività. La partita con l’Atalanta è già passata, domani sarà un’altra partita e sarà importante dare tutto.”

Che ruolo ha il ricordo di Maradona in questa partita?

“Domani è l’anniversario della scomparsa di Maradona. Sarebbe bello dedicargli una vittoria. Il Qarabag è una squadra rivelazione della Champions, con ritmi alti e giocatori di qualità: dovremo essere al massimo.”

Qual è il giudizio sul Qarabag?

“Penso che sia la rivelazione di questa Champions. Porteranno ritmi intensi e dovremo fare una partita con grandissima attenzione.”