BOLLETTANDO

Calciomercato Juventus, si scalda la pista Salah: crolla a 2,50 la quota del colpo bianconero

Vincenzo Letizia 17 Luglio 2026 0 42 sec read

ROMA – Che questi siano giorni, se non ore, decisivi per il futuro di Momo Salah lo ha confermato anche l’agente, che ha rivelato che potremmo conoscere “molto presto” il futuro dell’egiziano. E tra le opzioni possibili sulla scrivania dell’ormai ex Liverpool c’è anche la Juventus. Un accostamento che prende sempre più forma e in cui credono fortemente anche i bookie: come riporta Agipronews, infatti, è crollata a 2,50 (dal 4,00 delle ultime ore) la quota proposta dai betting analyst di Goldbet Better. Salah potrebbe, quindi, diventare il grande colpo dell’estate bianconera; inoltre, a Torino ritroverebbe Luciano Spalletti. La concorrenza non manca, con il Fenerbahce in prima fila, proposto a 2,00. Non solo la possibile permanenza in Europa: per Salah è da tempo vivo anche l’interesse del campionato arabo, con l’Al-Ittihad in lavagna a 5,00, mentre l’opzione Mls si gioca a 8,00.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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