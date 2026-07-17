Calciomercato Juventus, si scalda la pista Salah: crolla a 2,50 la quota del colpo bianconero

ROMA – Che questi siano giorni, se non ore, decisivi per il futuro di Momo Salah lo ha confermato anche l’agente, che ha rivelato che potremmo conoscere “molto presto” il futuro dell’egiziano. E tra le opzioni possibili sulla scrivania dell’ormai ex Liverpool c’è anche la Juventus. Un accostamento che prende sempre più forma e in cui credono fortemente anche i bookie: come riporta Agipronews, infatti, è crollata a 2,50 (dal 4,00 delle ultime ore) la quota proposta dai betting analyst di Goldbet e Better. Salah potrebbe, quindi, diventare il grande colpo dell’estate bianconera; inoltre, a Torino ritroverebbe Luciano Spalletti. La concorrenza non manca, con il Fenerbahce in prima fila, proposto a 2,00. Non solo la possibile permanenza in Europa: per Salah è da tempo vivo anche l’interesse del campionato arabo, con l’Al-Ittihad in lavagna a 5,00, mentre l’opzione Mls si gioca a 8,00.