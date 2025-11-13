De Rienzo, Fabbroni, Mantovani, Ramazzotti, Lodi e Bucchioni a Radio Napoli Centrale

“Un Calcio alla Radio” con Francesco Di Somma, Giovanni Scotto e Ciro Troise

De Rienzo: “Conte sa di essere parte del problema e sta riflettendo su come risolverlo assieme alla squadra”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuta la giornalista Jolanda De Rienzo: “Conte? Tutti hanno bisogno di un po’ di riposo. Forse vuole ritrovare un po’ di lucidità. Non mi piace vedere questo come un momento di tensione, ma di ripartenza per ritrovare serenità. Conte è a Torino a riflettere su tutto, compresi i suoi metodi di allenamento. Uno che vuole vincere come lui non può accettare che accada tutto questo. Sono certa che lui sta cercando il modo migliore per condividere le soluzioni con staff e giocatori, perché Conte sa di fare parte del problema e non è estraneo. Le sue parole sono state un campanello d’allarme per migliorarsi”.

Fabbroni: “Pausa di Conte ampiamente concordata con De Laurentiis, non vedo il problema. Ci sono precedenti”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “La situazione di Conte mi sembra abbastanza gestita da lui e da De Laurentiis. I due viaggiano in ampia sintonia, e questa assenza di Conte era ampiamente concordata. Mancano tanti giocatori, è chiaro che non c’è il gruppo al completo, quindi è ragionevole considerare un periodo di assenza quando non ci sono 11 giocatori. Se questi giorni sono stati concordati con il club non è il caso di parlare di problemi. Conte si sta schiarendo le idee e sono sicuro che sta parlando con qualcuno, ad esempio con il capitano Di Lorenzo. Anche in passato ho visto allenatori prendersi qualche giorno di riposo. Se Conte vuole parlare alla squadra deve farlo quando il gruppo sarà al completo, e ovviamente lui sarà presente in quel momento molto importante”.

Mantovani: “Sul mercato di gennaio serve tempismo e soprattutto giocatori pronti a dare una mano subito”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il dirigente e osservatore Leonardo Mantovani: “Farei affidamento sulle capacità del presidente De Laurentiis, che è una persona estremamente intelligente e capace. È in grado di riconoscere se sono stati fatti errori, e sa dove mettere mano. Ha dei collaboratori, ma alla fine decide lui. Non sarei troppo preoccupato. Il mercato di gennaio può aiutare se preso con il tempismo giusto. Non è certo il momento di provare idee e investimenti a lungo termine. Servono giocatori che possono dare una mano subito, e devono essere presi presto, perché ovviamente c’è minore scelta e meno tempo rispetto al mercato estivo. Nomi altisonanti? Non è detto. L’errore che fanno molti miei colleghi è confondere giocatori bravi con giocatori con nomi altisonanti. Invece serve il calciatore giusto in quel momento storico della stagione”.

Lodi: “Vergara può trovare spazio senza Anguissa, ma non gli si mettano responsabilità addosso”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il presidente della scuola calcio “Lodi” Salvatore Lodi, tra gli scopritori di Vergara: “Dopo le parole di Conte mi aspettavo di vederlo più spesso in campo, invece sempre i soliti tirano la carretta. A questo punto spero che se dovesse trovare spazio a causa dell’infortunio di Anguissa non si scarichino le responsabilità su questo ragazzino. Antonio è un ragazzo che deve crescere, deve essere tutelato e coccolato. È patrimonio del calcio italiano e non solo del Napoli. Io ho lavorato 20 anni con Corsi e penso che bisognerebbe prendere un po’ esempio da una piazza come Empoli. Serve coraggio e gli attributi per far giocare i giovani. Se sono bravi devono trovare spazio ed essere messi alla prova”.

Ramazzotti: “De Laurentiis ha espresso massima fiducia in Conte. Ora tocca alla squadra esprimersi”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Andrea Ramazzotti: “Conte è un allenatore molto esigente, che a Napoli ha ottenuto un risultato eccezionale vincendo lo scudetto senza avere la squadra più forte. Quest’anno con il Napoli molto rafforzato sono salite le aspettative, ma ci sono anche tanti infortuni. Questa rosa profonda serve più che altro a sopperire alle assenze. I risultati non sono gli stessi di un anno fa, quindi bisognerà vedere come questo Napoli riuscirà a gestire questo momento difficoltà. Non mi fa molta specie che Conte si sia preso qualche giorno libero, perché era già successo in passato. Ma sono curioso di capire la reazione della squadra dopo lo sfogo di Conte. De Laurentiis gli ha espresso grande fiducia: ora tocca alla squadra”.

Bucchioni: “Conte frustrato perché il gruppo non lo segue più. Ora vuole una reazione dalla squadra”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Penso che quello che sta succedendo fa parte del mondo di Antonio Conte. Quando si prende uno come lui bisogna essere pronti ad avere a che fare con un perfezionista. Uno che raggiunge certi risultati perché è materiale. Lui ha capito che la squadra non lo segue, quindi entra in frustrazione perché vede che il gruppo non lo segue. Né quelli nuovi che vogliono giocare senza prima apprendere le istruzioni di Conte, ma anche con i vecchi ci sono delle difficoltà. Ecco perché lui sta facendo questa riflessione: stress personale, come accadeva anche a Sacchi. Conte pensa al calcio 24 ore su 24 ore, e ora sta vivendo un momento di frustrazione. Dopo le parole forti si aspetta di vedere il gruppo come dice lui: è fatto così”.

