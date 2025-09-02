Petrazzuolo, Zamboni, Zaccaria, Rosolino, Muselli e Carmine Esposito a “Napoli Magazine Live”

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli protagonista sul mercato, il mio voto è un 8 pieno, Conte importante per l’arrivo di alcuni calciatori”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Mercato del Napoli? E' stato un Napoli protagonista. Il mio voto è un 8 pieno, anche se Vincenzo Petrazzuolo ha dato un 10 solo per la permanenza di Conte. La permanenza di Conte è stata importante anche per l'arrivo di Elmas, Hojlund e De Bruyne. Anche sull'arrivo di Milinkovic-Savic ha avuto il suo peso, è un portiere che arricchisce il reparto arretrato del Napoli, come Beukema. Marianucci è un acquisto di prospettiva. Questo 8 è da attribuire anche all'infortunio di Lukaku: il Napoli non ha aspettato il suo ritorno, come è avvenuto negli anni scorsi. Qui abbiamo visto una trattativa difficile, il Napoli voleva impostarla diversamente, ma alla fine comunque l'ha chiusa, come una big europea. Questo dimostra che il Napoli è cresciuto. Conte è stato bravo a ripartire da dove aveva lasciato, non ha toccato i vecchi titolarissimi, ha inserito De Bruyne, ha dato valore nell'ultima di campionato a Noa Lang. Per Lucca c'era un discorso diverso e si adesso ritrova titolare. Un giudizio sospeso per lui, perchè non si può dare un giudizio dopo solo due uscite".

NM LIVE – Zamboni: “Napoli, voto alto al mercato, la vittoria col Cagliari grande segnale di gruppo, Buongiorno calciatore importante”

MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Mercato del Napoli e cosa cambia per Conte? Il voto credo che sia molto alto, vedremo poi nel corso del campionato. Credo sia un buon lavoro sul mercato, poi spetta a Conte fare un ottimo lavoro. Cosa cambia? Penso poco su quello che voglia fare Conte. Credo che tutti vogliono la vittoria dello Scudetto, l'hanno fatto capire, anche con l'acquisto del sostituto di Lukaku. Questo significa che ha intenzioni importanti. Napoli-Cagliari? E' stata una partita difficile, ma la palla ce l'aveva sempre il Napoli. Se il Cagliari si difende, è difficile segnare. La vittoria è un grande segnale di gruppo e di voglia di portare a casa il risultato. Nelle prime cinque partite, il Napoli può trovare un po' di difficoltà e di stanchezza dovuta dai carichi di lavoro, poi sarà un altro Napoli. De Bruyne? Non lo scopriamo noi, sono contento che questi calciatori stiano tornando nel calcio italiano, significa che il livello si può alzare. Buongiorno? E' un calciatore importante per il Napoli e per la Nazionale italiana. Il Como ha fatto degli acquisti importanti, la Juve è ancora un po' indietro, il Milan abbastanza normale. Non vedo altre squadre che abbiano fatto acquisti come il Napoli".

NM LIVE – Zaccaria: “Voto 9+ al mercato del Napoli, Conte può fare ampie manovre tattiche con la rosa che ha a disposizione, Buongiorno è un elemento fondamentale”

MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Mercato del Napoli? Il mio voto è 9+, per arrivare a 10 manca tipo il sostituto di Anguissa, quando mancherà per la coppa d'Africa. Il mancato arrivo del sostituto di Di Lorenzo va bene, anche perché quando non gioca Di Lorenzo? Era eccessivo il prezzo per Juanlu Sanchez e Mazzocchi è un uomo spogliatoio. Sarebbe anche arrivato il vice Anguissa, ma il Napoli ha investito una grande cifra per il sostituto di Lukaku. Nella mente di Conte, vista la rosa, credo che Gilmour sia il profilo più indicato per sostituire Anguissa, ma con la rosa che ha a disposizione può cambiare di tutto e di più. Conte può fare ampie manovre tattiche con la rosa che ha a disposizione e questo compenserà la mancanza del sostituto di Anguissa. Hojlund? E' pronto sotto certi punti di vista, conosce la Serie A, sicuramente lo manderà in campo, approfittando anche della sosta. Ha il tempo Conte di organizzare le sue idee. Napoli-Cagliari? Vedremo molte partite di questo genere, molte squadre faranno come il Cagliari al Maradona, verranno a fare il catenaccio e le squadre più forti faranno fatica. Conte non ha torto, il Napoli ha fatto quello che doveva fare, a volte serve anche un po' di fortuna, perché aiuta gli audaci. Buongiorno? E' un elemento fondamentale, ci voleva il suo ritorno, si vede la differenza quando c'è e quando non c'è, ha anche uno spunto offensivo importante. Juan Jesus sta dando il meglio di se, ma se stava al posto di Buongiorno, probabilmente il gol non sarebbe arrivato. La Juventus si è rinforzata bene, in parte anche l'Inter, il Napoli ha mantenuto gran parte dei calciatori della scorsa stagione, aggiungendo in campo solo De Bruyne, il Napoli ha delle certezze. La Juventus, come il Milan, deve riorientarsi, i bianconeri hanno cambiato molto e bisogna vedere come si inseriscono i nuovi. Il Napoli è pronto ed è favorito. L'Inter è una squadra anziana ed ha cambiato allenatore, vedremo i nuovi se riescono a cambiare i connotati di questa squadra. Il tweet di De Laurentiis sul Centro Sportivo? Si parla di un posto tra Succivo e Gricignano. Sarebbe importante per il Napoli creare questo centro e anche la scugnizzeria, perchè serve un vivaio che funzioni, per dare alla società anche di contare sulle proprie forze. De Laurentiis è un furbaccione, per evitare di essere lapidato, visto che l'aveva detto del 1° settembre, ha trovato questo simpatico escamotage per far vedere una prima pietra. I suoi tempi sono lunghi e una impresa del genere ha un grande valore, prima di fare un passo bisogna stare attenti e lui è uno molto attento".

NM LIVE – Rosolino: “Il Napoli ha fatto il mercato migliore, il Cagliari si è fatto rispettare, ma l’esperienza degli azzurri ha avuto la meglio”

MASSIMILIANO ROSOLINO, ex campione di nuoto, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Il mercato del Napoli? Ha fatto il mercato migliore. E' stato fatto con consapevolezza, è una squadra di proprietà che ha fatto sacrifici, ha avuto grandi batoste e ha fatto grandi passi, è una società che punta in alto. Napoli-Cagliari? Il Napoli ha avuto grande lucidità contro il Cagliari, non è la prima e nemmeno l'unica a vincere all'ultimo minuto. E' incredibile come una squadra si mostra tranquilla. Il Cagliari si è fatto rispettare, ma l'esperienza del Napoli ha avuto la meglio. Critiche a De Bruyne? Il Napoli, in queste tre stagioni, ha fatto la differenza con lo zoccolo duro storico, chi è arrivato si è dovuto adattare. De Bruyne è un campione ed è venuto qui per fare del bene, per mettersi in riga come gli altri. I grandi campioni sono quelli che arrivano all'obiettivo, non solo quello che fa gol, ma anche quello che fa l'assist. Due ragazzi della Primavera in campo? Entrare nel vivaio è un'opportunità che non capita tutti i giorni, però avere questa lungimiranza, significa che Conte e la squadra accolgono e bisogna farlo questo esperimento. La differenza non la fa solo il grande campione, ma anche la Primavera per formare quello che sarà lo zoccolo in futuro. Non bisogna andare in Brasile per cercare i calciatori che sanno fare 200 palleggi. Il ragazzo della Primavera che va a giocare, da un lato ha le spalle coperte. Dico sempre che chi vuole diventare bravo deve avere la capacità di trasformarsi, quando hai tanti spettatori che ti guardano, vivi un'emozione che ti carica e solo un tifoso può capire. Quando hai l'opportunità, devi trovare quelle energie che ti fanno dimenticare delle problematiche, che possono essere contratture o pressioni. Ballando con le stelle? Adesso il 27 settembre torno a fare l'addetto dei concorrenti. Sono contento di questa opportunità. La sorpresa di questo Ballando? Quest'anno gli uomini non sono tantissimi, mi piace l'accoppiata Fognini-Magnini, può nascere una sana competizione. Ci sono un sacco di donne brave, chi va lì vuole anche essere competitivo".

NM LIVE – Muselli: “Voto 8-8 e mezzo al mercato del Napoli, è mancato solo qualche piccolo dettaglio, ma bravo il club azzurro a cambiare strategia, trovo eccessive le critiche fatte a Lucca e Kevin De Bruyne”

ARTURO MUSELLI, attore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Voto al mercato del Napoli? 8, forse 8 e mezzo, è mancato qualche piccolo dettaglio. Mi aspettavo Juanlu Sanchez o qualcun altro in quella posizione lì, come anche un vice Anguissa. Però sono state fatte tante operazioni di mercato, poi quella di Hojlund, dove il Napoli ha dovuto sopperire a una problematica improvvisa. Il Napoli è stato bravo a costruire questa nuova rosa, ad ampiare quella dell'anno scorso, a cedere chi non era nei piani, è stato bravo anche a cambiare tattica di mercato. Eravamo concentrati sull'esterno, poi si è evoluta la situazione, è stato bravo a cambiare i programmi. Un plauso a tutti, soprattutto a Manna che è stato un acquisto importante. Sulla carta, c'è una rosa dignitosa per affrontare le competizioni, Conte ha la possibilità di cambiare modulo e atteggiamento in campo. Critiche a De Bruyne? La domanda da porsi è siamo seri? Se vogliamo parlare in modo mediocre, allore possiamo ragionare in questo modo. Se vogliamo parlare seriamente, allora facciamolo. Non vale solo per De Bruyne, anche per Lucca che riceve troppe critiche. Mi sembra un atteggiamento mediocre, serve tempo per esprimere determinati giudizi. Stiamo parlando anche della preparazione, le prime partite sono sempre un po' più pesanti per le gambe. Per questo parlo di mediocrità: se vogliamo essere superficiali diciamo che De Bruyne non è stato decisivo e Lucca non ha segnato. Poi se giocano bene e segnano, diventano calciatori da osannare. E' successo anche per Meret, che quando sbagliava, pagava anche quello che non sbagliava. Napoli-Cagliari? Il Napoli ha sempre una difficoltà a giocare con il Cagliari, una partita storica fu quella del contropiede all'ultimo minuto. E' sempre stato un ospite ostico, poi il Cagliari si è abbastanza chiuso, quindi ha fatto la sua partita. Adesso con Hojlund qualcosa cambierà: attaccando la profondità, anche le difese più chiuse tenderanno a salire. Non credo che Hojlund faccia lo stesso lavoro chiesto a Lucca, hanno caratteristiche diverse ed entrambi sono diversi da Lukaku, quindi evitiamo in futuro di dire che entrambi non fanno il lavoro che fa il belga. Faranno altre cose e forse Conte ha in mente altre cose, vediamo come si possono evolvere le cose".

NM LIVE – Carmine Esposito: “Mercato importante del Napoli, fatto con acquisti mirati, Hojlund può fare la differenza, Buongiorno è un difensore straordinario”

CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell'Empoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Voto al mercato del Napoli? Il massimo, ha fatto una campagna acquisti importante e fatta bene, con acquisti mirati e adatti al Napoli. Hojlund? E' un giovane interessantissimo, l'ha dimostrato con l'Atalanta e in Inghilterra. Non è un tappa buchi, ma può fare la differenza. Darei un 10+ alla società, si sta muovendo bene e ha sopperito bene all'assenza di Lukaku. Manca un vice Anguissa e il centrocampo con il doppio play, Lobotka e Gilmour e davanti a loro McTominay, De Bruyne e Politano? Sarebbe una bellissima soluzione. Conte penso che abbia trovato una giusta soluzione con il 4-1-4-1, sta dando i suoi frutti. Se viene il bel gioco bene, ma contano i tre punti. A noi non piace soffrire, piace gioire ed è stata una bellissima esplosione quella al 95esimo minuto. Conte ha dato la mentalità di non mollare mai, bisognava guardare la panchina quando ha segnato Anguissa e tutto lo stadio. Quello è tutto l'entusiasmo che sta dando Conte a tutto l'ambiente. Buongiorno? E' un giocatore straordinario, nel suo ruolo è uno dei più interessanti che c'è. E' ben strutturato, spero possa risolvere i suoi problemini fisici. Non mi sarei fermato in questo momento, ma se serve per recuperare al meglio Buongiorno e altri, va bene. Non mi sarei fermato, perché il Napoli poteva andare carico a Firenze. Chi ha fatto bene sul mercato? Forse la Roma, ma non mi fa impazzire. Il Milan, sotto sotto, alla fine arriverà lontano. Credo che più che l'Inter, penso che la Juventus possa essere l'antagonista del Napoli, ma se il Napoli va avanti così, sarà la squadra da battere".