Crotone-Benevento 0-0 ma è buona la prova della Strega

Per i tifosi della Strega la gara contro il Crotone non potrà mai essere una sfida come le altre. È inevitabile che la mente vada sempre a rivangare alcuni vecchi e amari ricordi, ma adesso è giusto concentrarsi sul presente e cercare di portare a casa punti importanti.

Nonostante le assenze di Papini, D’ Errico, Altobelli, Vinicius e Stronati, gli uomini di mister Zauli venderanno cara la pelle. Ecco l’undici che scenderà in campo: Dini in porta, Rispoli, Battistini e Crialese in difesa. A centrocampo Tribuzzi e Giron sulle corsie laterali con Vitale e D’ Ursi ai lati del centrale Zanellato. Attacco formato da Gomez e Tumminello. A disposizione: Valentini, D’Alterio, Bove, Gigliotti, Felippe, Bruzzaniti, Leo, Cantisani, Comi, Kostadinov, D’Angelo.

Nel Benevento gli indisponibili sono soltanto Karic e Meccariello. Auteri dà spazio a Simonetti, Talia, Terranova e Ciciretti dal primo minuto. Questa la formazione iniziale: Paleari in porta. Difesa a tre con Berra, Terranova e Pastina. In mediana Simonetti, Talia, Nardi e Masciangelo. Tridente con Ciciretti, Starita, Lanini. A disposizione: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Pinato, Kubica, Marotta, Ferrante, Improta, Rillo, Viscardi, Capellini, Carfora, Agazzi, Bolsius, Ciano.

Sfida valida per la 25^ giornata del campionato di serie C, girone C. Arbitra il signor Crezzini di Siena.

La gara

Ci pensa D’Ursi a scaldare i guantoni di Paleari al 4′. Dopo un paio di minuti è Berra a stendere D’Ursi e rimedia il cartellino giallo. Buona occasione per il Crotone, che al 13′ sfiora la rete con un colpo di testa da parte di Tumminello: cross di Giron ma il colpo di testa dell’attaccante va quasi ad accarezzare l’incrocio dei pali.

Replica il Benevento che colpisce il palo al 15′: conclusione di Masciangelo che lascia immobile il portiere Dini ma va a stamparsi sul montante. Un minuto dopo cartellino giallo per Battistini del Crotone che commette fallo su Starita. Proteste per i calciatori del Benevento che chiedono l’espulsione per un fallo da ultimo uomo. Ciciretti costringe Dini agli straordinari sugli sviluppi di un calcio di punizione al 18′.

Stregoni che giocano con autorità.

Al 29′ Ciciretti serve in profondità Lanini che calcia in diagonale e il pallone sfiora il palo. Si esalta Paleari al 32′ su una conclusione di Tribuzzi. Il portiere del Benevento è costretto a volare per deviare il pallone in corner. Ammonizione per Tribuzzi al 35′.

E’ Starita che impegna Dini con un tiro al 37′.

Tumminello è costretto ad uscire al 38′ per un problema muscolare. Entra Comi al 40′, che per poco non regala il vantaggio ai suoi con un colpo di testa che trova un ottimo Paleari e poi la difesa sannita salva affannosamente.

Ancora Comi pericoloso al 44′, ma il suo stacco di testa termina alto. La prima frazione si conclude dopo due minuti di recupero. Bel primo tempo con occasioni da entrambe le parti.

Paleari si fa trovare pronto due volte, prima su una conclusione di Tribuzzi al 49′ e poi su D’Ursi al 51′. Strega vicina al gol con Ciciretti che non trova la devizione vincente su assist di Lanini al 53′. Al 62′ azione solitaria di Lanini che salta un paio di avversari ma non trova la coordinazione giusta per superare il portiere e il pallone va fuori.

Il Benevento sostituisce Starita con Ferrante al 68′. Nuovi cambi nella Strega che manda in campo Don Bolsius e Ciano al posto di Lanini e Ciciretti al 73′. Anche il Crotone risponde con D’Angelo e Gigliotti al posto di Battistini e D’Ursi.

Tiro violento di Nardi al 77′ e il portiere Dini sventa con affanno. Altro cambio per il Benevento che fa entrare Agazzi al posto di Talia al 78′.

Nel Crotone entrano Felippe e Kostadinov al posto di Zanellato e Gomez all’81’. Giallo per il crotonese Crialese all’82’. Nei padroni di casa ammonito D’Angelo all’85’ per un fallo su Don Bolsius. Bel cross di Bolsius per la testa di Ferrante all’88’ ma il pallone termina fuori. Strega pericolosa.

Il match termina dopo tre minuti di recupero. Per il Benevento una buona prestazione anche se è mancato il gol.