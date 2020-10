Vincenzo Mirone (Resp. tamponi SSC Napoli): “Zielinski ed Elmas sono ancora positivi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto il Professor Vincenzo Mirone, Prof Ordinario di Urologia dell’Università Federico II, responsabile scientifico della consulta medica e degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori del SSC Napoli.

“I tamponi del Napoli sono negativi, ora però bisogna capire come arriveranno gli olandesi. Quello degli olandesi è un cluster peggiore di quello del Genoa. Sicuramente i calciatori avranno fatto i prelievi in Olanda ma so che domani è previsto un altro giro di tamponi per gli olandesi. Il Napoli avrà un’attenzione assoluta.

Se devo parlare da medico, dico che questa partita non si dovrebbe giocare. Si moltiplica il rischio di contagio. La partita è ad alto rischio, poi qui abbiamo tutti capito che le competizioni devono andare avanti. Questo è un caso un po’ limite, avrebbe un senso spostare la partita. Non credo che l’Europa League abbia un problema se la prima partita si gioca per ultima ma credo che il problema risieda nei diritti televisivi.

Zielinski ed Elmas? Abbiamo avuto un secondo tampone ancora positivo. Loro stanno allenandosi a casa, sono in ottime condizioni. Il Napoli in questo momento è al top della forma fisica e medica. Il comportamento sanitario del Napoli è stato impeccabile. Bastava che la Lega spostasse la partita a data da destinarsi”.