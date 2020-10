Ultim’ora: la squadra olandese dell’Az in volo verso Napoli

Dalle ultime indiscrezioni pervenute risulta che la compagine olandese dell’Az Alkmaar, avversaria degli azzurri, domani nella prima gara del girone eliminatorio della nuova stagione di ‘Europa League, “in questi minuti è in volo per raggiungere il capoluogo campano. La squadra composta da 19 giocatori, tutti negativi al tampone, arriverà nella tarda mattinata all’aeroporto di Capodichino, quindi si trasferirà immediatamente in pullman all’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, in cui alloggerà fino a domani sera. Dunque sembra del tutto scongiurato il pericolo che la gara non si giochi come molti paventano, a causa dei numerosi contagi subiti dal team dei Paesi Bassi. Tuttavia a Napoli vi è un clima d tensione poichè nel club partenopeo esiste il timore di un nuovo “caso Genoa” . I prossimi avversari degli uomini di Gattuso contano ben 9 positivi nel gruppo squadra, ragion per cui tra i calciatori azzurri vi è una certa preoccupazione che potrebbe incidere sul match. Dal canto suo l’ Uefa fa sapere che, al momento, non esistono i presupposti per un rinvio. Ciò nonostante, mancando ancora 30 ore all’inizio del match, tutto può accadere.