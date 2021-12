Europa League: Napoli-Leicester, è «1» nel 46% delle scommesse

ROMA – Una partita piena di insidie, che il Napoli si appresta ad affrontare con la fiducia degli scommettitori. Azzurri all’attacco per l’appuntamento decisivo di Europa League contro il Leicester, contro cui sono obbligati a vincere per puntare alla seconda fase della competizione. Obiettivo abbordabile secondo gli analisti, con l’«1» di Spalletti offerto a 2,10 su Planetwin365 contro il 3,22 delle Foxes. Più netto il vantaggio degli azzurri nelle le preferenze di gioco: il 46% delle scommesse è andato sui partenopei, con gli inglesi fermi al 28%. Anche la «X» darebbe a Rodgers e i suoi la certezza della qualificazione, un esito in questo caso dato a 3,65 (26%). Nella rimonta partenopea dell’andata fu decisivo Osimhen, autore di due reti: stavolta il testimone passa a Mertens, primo sul tabellone dei marcatori a 2,25 e con il brivido doppietta a 7,32. Dall’altra parte del campo occhi puntati su Jamie Vardy (a 2,55) e su Patson Daka, già a 5 gol in Europa League e stavolta a 3,00.