EDITORIALE – Napoli eliminato dalla Coppa Italia, ai calci di rigore, dal Como e dall’arbitro, reo di non aver espulso un difensore lariano

Editoriale. Dopo l’eliminazione dalla masasima competizione continentale, ieri, è arrivata un’altra delusione per i tifosi azzurri, ovvero l‘uscita, ai quarti di finale di Coppa Italia, ai calci dirigore, ad opera del Como. In verità, il Napoli, contro i lariani, non ha affatto giocato male ma prutroppo l’ennesimo rigore contro ha influito tantissimo sull’andamento del match. Ma, come al solito, gli azzurri si sono fatti male da soli. Insomma una notte molto brutta che va messa alle spalle, concentrando tutta l’attenzione sulla partita di domenica sera, sempre al Maradona, contro la Roma di Gasperini che mira anch’essa alla qualificazione tra le prime quattro della classifica. La Coppa Italia era un obiettivo alla portata dei partenopei che si sono visti levare la possibilità di incontrare. nuovamnte, l’Inter in semifinale, magari per batterla ancora una volta. L‘8 a 7 finale, a favore degli ospiti, grazie ai tiri dal dischetto, ha portato una grande amarezza nell’ambiente; i due sbagli di Lukaku e Lobotka sono risultati determinanti ai fini del passaggio del turno. Si conferma, così la maledizione che impedisce a Conte di vincere questo trofeo nazionale, ci è riuscito, infatti, solo in Inghilterra quando allenava il Chelsea. Tuttavia, ha inciso tantissimo su questa eliminazione la scelta dell’arbitro Manganiello di non estrarre un secondo cartellino giallo, sacrosanto, nei confronti di Ramon. Ieri è tornata a splendere la stella Vegara, autore della rete del pari, da vero attaccante, con estrema sicurezza. In ombra i due neo arrivati in casa Napoli, i quali sono sembrati dei pesci fuor d’acqua, però, è troppo presto per dare giudizi. Gli azzurri sono usciti dalla manifestazione tricolore, a testa alta e forse con l’uomo in più sarebbe stata tutta un’altra storia. Conte, durante il match, si è molto arrabbiato con l’arbitro per la mancata espulsione del difensore del Como, episodio chiarissimo che tutti hanno visto e confermato la decisione errata del direttore di gara. ” Ci state massacrando”, ha proferito l’allenatore leccese all’indirizzo del quarto uomo. E’indubbio che, per gli arbitri, è un periodo nero, numerossissimi le lamentele di tutte le squadre verso la categoria ed il Var. Il clamoroso errore del fischietto di Pinerolo, non so quanto voluto, visto che a termini di regolamento, il secondo cartellino, per Ramon, era obbligatorio, fa dubitare della lealtà di questi arbitri e non è un buon segno per il nostro calcio. Fino a qualche giorno fa, si è parlato, in ogni trasmissione del nord, del rigore regalato al Napoli, a Genova, addirittura additando il talentuoso giocatore di Frattaminore, come un simulatotre, adesso di tale spiacevole episodio non se ne parlerà affatto. In un clima rovente, intanto, si disputerà il big match contro i giallorossi ed il direttore di gara che sarà designato da Rocchi, quasi ceretamente, potrebbe esseere influenzato da quello che è accaduto. Naturamente, non parliamo di complotti contro i partenopei, però, come diceva un vecchio e famoso politico italiano “A pensar male del prossimo si fa peccato, ma spesso si indovina”. La cosa positiva che scaturisce dalla partita col Como è che la squadra, malgrado gli infortuni a catena, peraltro di veri campioni, ha dato segnali di salute. Gli azzurri sono feriti ma non morti, come abbiamo notato ieri sera; ciò ci fa ben sperare per il prossimo futuro. La resilienza degli uomini di Conte è un dato da non sottovalutare, vorrei vedere la capolista Inter, senza Lautaro, Dimarco, Bastoni, Barella, Thuram e chi più ne ha più ne metta, dove sarebbe attualmente. Il Napoli, invece, è lassù, pur non avendo, da mesi, i suoi assi. Testa alla Roma e pedalare !