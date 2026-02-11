PIANETA CALCIO

Roberto De Zerbi e il Marsiglia si separano

Vincenzo Letizia 11 Febbraio 2026

Separazione consensuale tra l’Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi. Lo rende noto il club francese sul suo sito ufficiale: “A seguito di discussioni che hanno coinvolto tutti gli attori della dirigenza del club (…) si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra”, spiega la nota. Una decisione collettiva e difficile, presa dopo un’attenta riflessione nell’interesse del club per affrontare le sfide sportive di fine stagione. l’Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno, la sua professionalità dimostrati in particolare dal secondo posto ottenuto nella stagione 2024-’25 di Ligue 1. Il 46enne tecnico bresciano era in carica dal giugno 2024 con un contratto per tre stagioni. Il Marsiglia era già stato eliminato dalla Champions League a fine gennaio, alla vigilia dei play-off, con una pesante sconfitta (3-0) a Bruges.

Vincenzo Letizia

