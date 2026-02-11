LE INTERVISTE – Como storico in Coppa Italia: Butez, Baturina e Sergi Roberto raccontano l’impresa contro il Napoli

Il Como scrive una delle pagine più belle della sua storia recente eliminando il Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia. Una notte che profuma d’impresa, fatta di coraggio, nervi saldi e personalità. Dopo il successo, tre protagonisti azzurri — Jean Butez, Martin Baturina e Sergi Roberto — hanno raccontato emozioni, difficoltà e ambizioni future, restituendo il senso pieno di una vittoria che va oltre il risultato.

INTERVISTA A JEAN BUTEZ

Jean Butez, portiere del Como, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo contro il Napoli nei quarti di Coppa Italia.

«La parata su Lobotka? Ho spinto e dato tutto. Prima non avevo fatto molto bene, però sono stato anche un po’ fortunato. La cosa più importante è che la squadra ha lavorato nel modo giusto».

Il portiere francese guarda già avanti con entusiasmo e lucidità: «Contro l’Inter dovremo divertirci. Prima però pensiamo al campionato. Poi sì, ci godremo questa partita e cercheremo di fare qualcosa di grande. Quando giochi sereno, puoi sorprendere chiunque».

Butez è stato uno dei simboli della serata: sicurezza, carattere e quella parata che ha cambiato l’inerzia del match.

INTERVISTA A MARTIN BATURINA

Martin Baturina, centrocampista del Como, è intervenuto in conferenza stampa dopo la storica qualificazione in Coppa Italia.

«È una vittoria storica per il Como. Siamo felicissimi di aver raggiunto questo traguardo, ce lo siamo meritato».

Decisivo dagli undici metri, Baturina racconta anche la pressione del momento: «Il secondo rigore è stato più difficile. C’era tanta tensione, ma ero concentrato. Sono molto contento di aver segnato contro un portiere forte come Milinković-Savić».

Personalità, qualità e freddezza: il croato ha mostrato di avere spalle larghe per le grandi notti.

INTERVISTA A SERGI ROBERTO

Sergi Roberto, centrocampista del Como, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro il Napoli in Coppa Italia. «Sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Stiamo facendo bene e ora pensiamo alla prossima partita».

L’ex Barcellona si è soffermato sulle emozioni vissute durante la gara: «Chi calciava era molto nervoso. Per molti era la prima volta ai quarti di Coppa Italia, era un momento speciale da vivere. In partite così devi accettare la tensione e trasformarla in energia».

La sua esperienza è stata una guida silenziosa in una serata carica di pressione e significato.

La notte del Maradona entra negli archivi del Como come una delle più belle degli ultimi anni. Butez ha blindato la porta, Baturina ha inciso con freddezza, Sergi Roberto ha dato equilibrio ed esperienza. Tre voci diverse, un solo messaggio comune: il Como non vuole fermarsi. La Coppa Italia ora diventa un sogno concreto, da vivere con entusiasmo, rispetto e quella leggerezza che spesso accompagna le imprese più grandi.