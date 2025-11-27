Infortuni Napoli, si complica la situazione del centrocampista scozzese

Il Napoli rischia di dover fare a meno di Billy Gilmour per più tempo del previsto.
Volato in Inghilterra per un consulto specialistico, il centrocampista scozzese da diverse settimane sta facendo i conti con la pubalgia.
Napoli, le ultime sulle condizioni di Gilmour
Il centrocampista azzurro, infatti, potrebbe essere costretto a ricorrere all’operazione chirurgica per risolvere il problema di natura muscolare. In tal caso, il giocatore scozzese potrebbe dover restare fermo ai box per un mese e mezzo circa.