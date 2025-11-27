NEWS

Infortuni Napoli, si complica la situazione del centrocampista scozzese

Vincenzo Letizia 27 Novembre 2025 0 24 sec read

Il Napoli rischia di dover fare a meno di Billy Gilmour per più tempo del previsto.

Volato in Inghilterra per un consulto specialistico, il centrocampista scozzese da diverse settimane sta facendo i conti con la pubalgia.

Napoli, le ultime sulle condizioni di Gilmour

Il centrocampista azzurro, infatti, potrebbe essere costretto a ricorrere all’operazione chirurgica per risolvere il problema di natura muscolare. In tal caso, il giocatore scozzese potrebbe dover restare fermo ai box per un mese e mezzo circa.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Il ritorno di Hamsik, gol senza frontiere

S’è rimesso a segnare come ai bei tempi: tre gol nelle ultime tre partite, tra Napoli e Nazionale. Prima il guizzo contro lo Slovan in […]

14 Ottobre 2014 0 3 min read

La notte del riscatto: Insigne segna, piange e regala l’assist della vittoria

Lacrime napoletane. “Di liberazione”. E poi di festa: per aver rimesso le cose in chiaro con il Toro e anche per aver cancellato un periodo […]

6 Ottobre 2014 0 2 min read

Champions, in 45mila per la sfida alla Stella Rossa. Gemellaggio tra le tifoserie, in 3000 da Belgrado

L’abbraccio c’è stato al termine di Napoli-Chievo. I 44mila del San Paolo hanno applaudito gli azzurri nonostante lo 0-0 che ha rallentato la corsa in […]

27 Novembre 2018 0 1 min read

Fontana: “Stadio chiuso 2 turni? Ancora una volta pagano tutti per pochi”

GAETANO FONTANA, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti […]

8 Maggio 2014 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui