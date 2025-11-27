NEWS

Antonio CORBO: «Bravo Conte a trovare la formula magica, ma la squadra è integra moralmente»

Vincenzo Letizia 27 Novembre 2025 0 1 min read

 ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il Napoli si è ripreso il Napoli? Io sono d’accordo con quanto ha detto De Laurentiis. Il presidente ha ammesso, tra le righe, che c’è stato un problema. Se Conte si è ripreso la squadra, voleva dire che l’aveva persa. Poi, ha elogiato i calciatori, così bravi da seguire le istruzioni dell’allenatore. Inutile giocare con le parole: Conte ha fatto qualcosa di assolutamente anomalo nella routine del calcio. Ha rivolto un duro ‘j’accuse’ dopo la sconfitta di Bologna, mostrando così tutto il suo rammarico. E’ qualcosa che va sottolineato ed elogiato, tuttavia la forma è stata abbastanza violenta. Quanto accaduto ha dimostrato la sincera passione di Conte. Poi, c’è stata la civiltà della squadra che ha portato alla riappacificazione. Sono state due belle partite: con l’Atalanta c’è stata una superiorità netta, anche se la squadra è calata nel secondo tempo. Con il Qarabag ha giocato, invece, per 90’ con intensità. Bravo Conte a trovare quella che, come potremmo definirla, la formula magica. E’ una squadra integra che riprende la catena di destra con il miglior Politano riposato e Di Lorenzo che sta ritrovando ai suoi ritmi abituali. Recuperato anche Neres. Anche Hojlund deve ritrovare la sua forma migliore. Roma-Napoli? I giallorossi con Gasperini si includono nella competizione europea. Penso che il Napoli sia nelle condizioni migliori per battere la Roma. Hojlund? A me piace essere analitico. Il giocatore che si è visto una volta con degli scatti nella profondità ha dimostrato grandissima qualità. Invece, nelle ultime sfide, è stato un po’ macchinoso e si è mostrato lontano dal giocatore visto in nazionale. Bisogna dargli fiducia e tempo, ma bisogna anche sperare che ritorni presto Lukaku. Nelle ultime gare non mi è piaciuto il danese. Aspettiamolo con estrema fiducia, non c’è da discutere o bocciare. McTominay? E’ un giocatore vero, non si discute. Il migliore del Napoli, però, è Lobotka per me. Conte più sereno? Io penso che il problema esista, ma fino ad un certo punto. Noi giornalisti dobbiamo imparare ad ascoltare, ma dare anche la nostra opinione”.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Doppio ex, Reja: “Che orgoglio l’affetto dei napoletani. La vittoria sul Bruges gioverà”

Edy Reja, ex allenatore di Lazio e Napoli ed ora sulla panchina dell’Atalanta, ha rilasciatoalcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno. Reja, quello di stasera per […]

20 Settembre 2015 0 1 min read

LE INTERVISTE – Spalletti: prima parte di stagione stratosferica, Napoli gruppo fantastico

“Ringrazio i ragazzi per questa prima parte di stagione stratosferica“. Luciano Spalletti commenta non solo il successo contro l’Udinese ma anche questi primi tre mesi azzurri. […]

12 Novembre 2022 0 1 min read

Reina mette, subito, a tacere i suoi denigratori

Lo avevano dato per finito, domenica scorsa, dopo quello che non era neanche un errore, così madornale,  su Verde, che indovinò il tiro della vita […]

22 Settembre 2016 0 33 sec read

LE INTERVISTE – Monza, Petagna: “Contento per il gol, ne avevamo bisogno. Obiettivo ottavo posto”

Le parole di Andrea Petagna, attaccante del Monza, ai microfoni di DAZN dopo il gol contro il Napoli. “Sono contento per il gol, ne avevamo bisogno. […]

14 Maggio 2023 0 22 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui