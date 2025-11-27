Antonio CORBO: «Bravo Conte a trovare la formula magica, ma la squadra è integra moralmente»

ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il Napoli si è ripreso il Napoli? Io sono d’accordo con quanto ha detto De Laurentiis. Il presidente ha ammesso, tra le righe, che c’è stato un problema. Se Conte si è ripreso la squadra, voleva dire che l’aveva persa. Poi, ha elogiato i calciatori, così bravi da seguire le istruzioni dell’allenatore. Inutile giocare con le parole: Conte ha fatto qualcosa di assolutamente anomalo nella routine del calcio. Ha rivolto un duro ‘j’accuse’ dopo la sconfitta di Bologna, mostrando così tutto il suo rammarico. E’ qualcosa che va sottolineato ed elogiato, tuttavia la forma è stata abbastanza violenta. Quanto accaduto ha dimostrato la sincera passione di Conte. Poi, c’è stata la civiltà della squadra che ha portato alla riappacificazione. Sono state due belle partite: con l’Atalanta c’è stata una superiorità netta, anche se la squadra è calata nel secondo tempo. Con il Qarabag ha giocato, invece, per 90’ con intensità. Bravo Conte a trovare quella che, come potremmo definirla, la formula magica. E’ una squadra integra che riprende la catena di destra con il miglior Politano riposato e Di Lorenzo che sta ritrovando ai suoi ritmi abituali. Recuperato anche Neres. Anche Hojlund deve ritrovare la sua forma migliore. Roma-Napoli? I giallorossi con Gasperini si includono nella competizione europea. Penso che il Napoli sia nelle condizioni migliori per battere la Roma. Hojlund? A me piace essere analitico. Il giocatore che si è visto una volta con degli scatti nella profondità ha dimostrato grandissima qualità. Invece, nelle ultime sfide, è stato un po’ macchinoso e si è mostrato lontano dal giocatore visto in nazionale. Bisogna dargli fiducia e tempo, ma bisogna anche sperare che ritorni presto Lukaku. Nelle ultime gare non mi è piaciuto il danese. Aspettiamolo con estrema fiducia, non c’è da discutere o bocciare. McTominay? E’ un giocatore vero, non si discute. Il migliore del Napoli, però, è Lobotka per me. Conte più sereno? Io penso che il problema esista, ma fino ad un certo punto. Noi giornalisti dobbiamo imparare ad ascoltare, ma dare anche la nostra opinione”.