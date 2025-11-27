LA SCOMMESSA

LA SCOMMESSA – Multipla di Europa League: puntiamo sul fattore campo

Vincenzo Letizia 27 Novembre 2025 0 1 min read

Strategia semplice ed efficace per la giornata di Europa League: puntiamo forte sulla fissa più sicura e completiamo la giocata con una multipla ad alto rendimento.

Strategia di Puntata

65% del budget sulla FISSA

35% sulla MULTIPLA completa

Analisi Dettagliata delle Partite

1. Feyenoord – Celtic (Fissa)

  • Pronostico: Esito Finale 1X2: 1 (Feyenoord Vincente)
  • Quota: 1,70
  • Analisi: Il Feyenoord è in uno stato di forma eccellente e gioca in casa, dove storicamente esprime il suo miglior calcio, supportato da un pubblico caloroso. Il Celtic, pur essendo una squadra solida, spesso fatica nelle trasferte europee contro avversari di questo calibro. L’esito “1” è considerato la fissa più sicura del giorno.

2. Lille – Dinamo Zagabria

  • Pronostico: Esito Finale 1X2: 1 (Lille Vincente)
  • Quota: 1,45
  • Analisi: Il Lille vanta una maggiore qualità tecnica e gioca tra le mura amiche. La Dinamo Zagabria è un avversario combattivo, ma i francesi sono favoriti per imporsi e mettere un’ipoteca sul passaggio del turno.

3. PAOK Salonicco – Brann

  • Pronostico: Esito Finale 1X2: 1 (PAOK Salonicco Vincente)
  • Quota: 1,52
  • Analisi: Il PAOK è notoriamente forte quando gioca in Grecia, spinto da un ambiente incandescente. Contro il Brann, i greci hanno l’opportunità di conquistare tre punti fondamentali. Il fattore campo sarà determinante.

4. Genk – Basilea 1893

  • Pronostico: Pari/Dispari: Dispari
  • Quota: 1,85
  • Analisi: Un pronostico più statistico. Entrambe le squadre hanno la tendenza a partecipare a partite con un buon numero di gol, ma la scelta di Dispari è spesso una giocata di valore in match bilanciati, cercando un risultato finale come 1-0, 2-1, 3-2, ecc.

5. Bologna – Salisburgo

  • Pronostico: Under/Over (2.50): Over
  • Quota: 1,62
  • Analisi: Sia il Bologna che il Salisburgo sono due squadre che amano proporre un calcio offensivo e hanno reparti avanzati molto dinamici. Ci aspettiamo una partita aperta, con diverse occasioni da gol e la possibilità concreta di superare la soglia dei 2.5 gol totali.
