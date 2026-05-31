CALCIOMERCATO

EX NAPOLI – Osimhen lascia il Galatasaray? Il ct della Nigeria svela l’indizio di mercato

Vincenzo Letizia 31 Maggio 2026 0 1 min read

Victor Osimhen sta lasciando il Galatasaray? L’incredibile indiscrezione di mercato, se di questo si tratta, arriva direttamente da Eric Chelle, ct della Nigeria, che ha annunciato così l’assenza dell’ex Napoli dalle convocazioni per le amichevoli contro Polonia e Portogallo: “La cosa più importante è che avremo due assenze di un certo peso perché Osimhen ha… (sorride, ndr) forse cambierà squadra quindi ho preferito che rimanesse a casa perché se giocasse non sarebbe al 100% e poi mancherà anche Lookman”.

Cosa dice la clausola anti-Italia di Osimhen?

 Già negli scorsi mesi la stampa nigeriana aveva parlato di un accordo tra Osimhen e il presidente del Galatasaray per essere lasciato partire a fine stagione. La scorsa estate, quando aveva ceduto il giocatore al Gala, il Napoli aveva fatto inserire un dettaglio preciso: una clausola secondo la quale i turchi non avrebbero potuto cederlo ad alcun club di Serie A i successivi due anni (quindi estate 2027).

Osimhen può andare alla Juventus?

 Praticamente impossibile dunque pensare che la Juventus, che potrebbe perdere Vlahovic e da sempre apprezza il nigeriano, a maggior ragione ora che ha Spalletti, allenatore con cui l’attaccante aveva vinto lo scudetto in azzurro, o altre squadre italiane possano comprarlo in questa sessione di mercato. Ricordiamo, comunque, che Osimhen avrebbe grande mercato in Premier League quindi, se Chelle avesse ragione, è proprio lì che potrebbe finire.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Mercato Napoli, spuntano due nomi per la difesa…

Cristiano Giuntoli, d.s. azzurro, avrebbe sondato Cagliari e Roma per Astori e Romagnoli, ma le trattative si annunciano, comunque, abbastanza complicate. La Gazzetta dello Sport

2 Luglio 2015 0 7 sec read

UFFICIALE – Neres è un giocatore del Napoli

La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di David Neres dal Benfica. LA SCHEDA David Neres Data di nascita: […]

21 Agosto 2024 0 12 sec read

BIG MATCH DELLO STADIUM – Azzurri incerottati e ridotti ai minimi termini, bianconeri favoriti, tuttavia, mai dire mai

Il Napoli giunge al big match di questa sera, contro la Juventus, incerottatissimo, dopo l’ennesimo risentimento muscolare, stavolta del portiere serbo Milikovic Savic, che, dunque, […]

25 Gennaio 2026 0 1 min read

Lúcio e la tragedia sfiorata: “Dio mi ha dato un secondo tempo della partita”

Rischiare la vita in un incidente domestico, a causa di un camino ecologico esploso in casa. “Sono qua a raccontarlo, Dio mi ha dato un secondo […]

13 Settembre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui