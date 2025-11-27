Verso ROMA vs NAPOLI- Contro gli azzurri Gasperini ritroverà Dybala e Bayley, mentre Conte recupererà l’ex Spinazzola

Tre giorni al match clou della tredicesima giornata di campionato, quello tra Roma e Napoli, prima e seconda in classifica. Per questo derby del sole, come veniva chiamato un tempo, Giampiero Gasperini ritroverà Dybala e Bayley, mentre Antonio Conte avrà a disposizione Leonardo Spinazzola, ex romanista. Sia i due giallorossi che l’azzurro, probabilmente, partiranno dalla panchina. I tre calciatori in questione sono stati appena recuperati, per cui il loro impiego dovrà essere dosato, ma di sicuro saranno della partita.