Verso ROMA vs NAPOLI- Contro gli azzurri Gasperini ritroverà Dybala e Bayley, mentre Conte recupererà l’ex Spinazzola

Armando Fico 27 Novembre 2025 0 23 sec read

Tre giorni al match clou della tredicesima giornata di campionato, quello tra Roma e Napoli, prima e seconda in classifica. Per questo derby del sole, come veniva chiamato un tempo, Giampiero Gasperini ritroverà Dybala e Bayley, mentre Antonio Conte avrà a disposizione Leonardo Spinazzola, ex romanista. Sia i due giallorossi che l’azzurro, probabilmente, partiranno dalla panchina. I tre calciatori in questione sono stati appena recuperati,  per cui il loro impiego dovrà essere dosato, ma di sicuro saranno della partita.

