Savino, Fontana, Rosolino, Petrazzuolo e Agostini ai microfoni di NM Live

NM LIVE – Savino: “McTominay? E’ in ottimo stato di forma, Neres e Noa Lang in crescita, il Napoli deve recuperare i giocatori infortunati”

ALBERTO SAVINO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Fortunatamente, le cose sono andate bene al Napoli nelle ultime gare, nonostante gli infortuni. Si è fatto risultato e si è giocato bene. Soprattutto le prestazioni di David Neres e Noa Lang si sono evidenziate. I due esterni hanno fatto benissimo. 3-4-2-1? In questo nuovo modulo si sta evidenziando Scott McTominay. E' in ottimo stato di forma, sta facendo benissimo in attacco e sta supportando Stanislav Lobotka. Dopo la sfida di Bologna, c'era da ricostruire e mettere a posto un po' di cose. Adesso si è ripartiti con queste due vittorie e il Napoli si è rimesso sulla giusta riga. Il Napoli deve ritrovare tanti giocatori importanti: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Frank Zambo Anguissa. L'ultimo è Miguel Gutierrez con la distorsione alla caviglia. Il Napoli deve ritrovare quei giocatori che danno qualità. Stanno crescendo in condizione e autostima Neres e Noa Lang. I due hanno dimostrato che possono tornare utili".

NM LIVE – Rosolino: “Lukaku? Avere uno come il belga in panchina che esulta fa la differenza, è un punto di riferimento”

MASSIMILIANO ROSOLINO, ex campione di nuoto, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Il Napoli si è ripreso il Napoli? Sì, si tratta di momenti. Conte ha fatto bene ad andare via una settimana. Bisogna apprezzarlo. Momento superato? E' il confronto con le altre squadre contro te stesso che ti permette di capirlo, l'allenamento che ti permette di migliorare. In questo processo di corsa, purtroppo, gli infortuni possono accadere di nuovo. Bisogna sempre puntare al domani. Quanto è importante avere punti di riferimento nel calcio o nel nuoto come Romelu Lukaku o Massimiliano Rosolino? Ci sono tante caratteristiche a fare la differenza. Avere Lukaku a bordocampo e vederlo esultare è importante. Pensiamo che chi sta in panchina è uno sfigato e chi gioca è forte, invece, chi sta in panchina fa tirare fuori il senso di prestazione. Senza chi sostiene in panchina, la prestazione di chi è in campo sarebbe meno performante. Lukaku è un punto di riferimento anche scaramantico. Anche questo aspetto può aiutare".

NM LIVE – Fontana: “Napoli, importante ritrovare la vittoria, gli azzurri hanno dimostrato qualità, Lukaku? E’ la voce di Antonio Conte nello spogliatoio”

GAETANO FONTANA, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Napoli? Nei momenti in cui si è verificato quanto accaduto nel post gara contro il Bologna, c'era bisogno di un chiarimento che ci sarà stato all'interno dello spogliatoio. Ciò che conta è il risultato che ne è venuto fuori. A seconda della problematica che si affronta, si fa un certo tipo di percorso. Il Napoli ha saputo dimostrare qualità grazie all'inserimento di alcuni elementi. Non esistono cose certe nella vita. In campo si deve guadagnare la titolarità. La storia è piena di questi esempi. E' stato importante ritrovare la vittoria. Sicuramente la Roma si affronta con uno spirito diverso, quanto accaduto con il Bologna è stato un evento positivo per certi versi. Se uno ci ragiona, porta a casa le soluzioni. Conte ha dovuto rispolverare un vecchio assetto tattico. Il tecnico sa benissimo quale calcio giocare e questo accade quando i giocatori interiorizzano i principi di gioco. E' ovvio che la mancanza di qualche elemento di permette di tirar fuori qualche giocatore che aveva poco spazio. Se Conte utilizzava solo 13 giocatori, adesso ne usa molti di più. Probabilmente, avendo due giocatori fissi davanti alla difesa, il Napoli ha un nuovo equilibrio, una nuova dimensione e attitudine da portare avanti. Anguissa non recupererà subito, quindi devi fare di necessità virtù. I giocatori hanno dato una risposta importante alle polemiche. Non tutti i percorsi sono quelli dello scorso anno, ma dagli episodi negativi può nascere qualcosa di buono. Credo che Lukaku, per il rapporto che ha con Conte, sia la voce del tecnico nello spogliatoio. L'allenatore non ha bisogno di parlare tanto, questi giocatori fanno la loro parte e trasmettono il pensiero della squadra. Certi momenti, lui lo sa, andavano gestiti in un certo modo. La presenza del belga è servita. Ha dato un suo contributo. Ciò che abbiamo visto nasce da un rapporto che c'è tra Conte, Lukaku e l'intera città. Sono segnali positivi. Si attende il rientro di Lukaku. Hojlund sta facendo bene e può fare meglio. Il danese si è trovato catapultato in un ruolo che lo chiama agli straordinari. Attualmente manca gamba e quel riferimento fondamentale per far rifiatare e risalire la squadra per ripartire sugli esterni, un ruolo importante per Conte. Avere la presenza di Lukaku è molto importante".

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, vittoria meritata contro il Qarabag, bravo Conte a ridisegnare il centrocampo, le ultime sulla formazione contro la Roma”

NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Roma? E' una squadra che sta viaggiando a ritmi importanti. C'è l'entusiasmo dell'era Gasperini. Il Napoli arriva forte dei due risultati consecutivi ottenuti. Il Napoli ha dato una risposta in primis a sé stesso. L'Atalanta ha fatto una gara ineccepibile al Maradona, il Napoli è stato bravo e attento ai dettagli. Contro il Qarabag è arrivata una vittoria meritata, non c'è altro da aggiungere, solo i complimenti a Conte e alla squadra. L'autostima aumenta. I dati sono sotto gli occhi di tutti, forse Conte ha voluto dare una scossa preventiva perché comunque la squadra la vede ogni giorno. C'era difficoltà nel fare gol, al di là della vittoria di Lecce. Il Napoli è riuscito a dare un segnale forte a sé stesso e contro la Roma se la giocherà con una certa libertà mentale. Sulle scelte di formazione, di sicuro Gutierrez ne avrà almeno per due settimane. Lo spagnolo vorrebbe tornare prima, ma i medici impongono la cautela. Spinazzola può tornare contro la Roma. Poi staremo a vedere se ci sarà la possibilità del suo impiego. Il Napoli con questa difesa a 3 ha più certezze e si è alleggerito il lavoro di Di Lorenzo. Il tema attuale riguarda un po' il centrocampo: vediamo se ci saranno delle modifiche, ma io non le definirei neanche tali. Il centrocampo è stato ridisegnato a causa dell'assenza di Anguissa. Bravo Conte: così ha dato anche a Lang e Neres di esprimersi in ampiezza e lunghezza. Anniversario della morte di Luca De Filippo? Mio padre lo incontrò qualche mese prima e ci fece una chiacchierata. Un bel pomeriggio".

NM LIVE – Agostini: “Roma-Napoli? Partita difficile contro una squadra che sta bene fisicamente e mentalmente, ma gli azzurri possono giocarsi le loro carte”

NAPOLI – MASSIMO AGOSTINI, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Momento superato per il Napoli? Bisogna andarci sempre coi piedi di piombo. Il Napoli è a due punti dalla vetta. Con gli scontri diretti che ha, partendo dalla Roma, può essere la squadra vincente a fine anno. Lo scorso anno non aveva la Champions e ora, con la massima competizione europea, non sta facendo proprio male. Le vittorie aumentano sempre l'autostima. Queste ultime due vittorie hanno dato la consapevolezza di essere una squadra che esce fuori con il carattere e la determinazione che l'allenatore impone ai suoi. Quello degli infortuni è un problema di tutte le grandi società. C'è anche la Nazionale. Lo stress è tanto, gli allenamenti sono di alto ritmo e i giocatori ne risentono, ma avendo rose così ampie gli allenatori possono andare a pescare dalla panchina e chi sostituisce può diventare importante. Il campionato è ancora lungo. Le prestazioni di Lang e Neres? Le grandi squadre vincono con il gruppo e la rosa, ma soprattutto con la panchina. Nel momento in cui hai dei giocatori squalificati o infortunati, se hai una panchina di qualità sopperisci alle assenze e riesci ad usare gli uomini in panchina nel migliore dei modi. Quando li metti dentro, fai capire che nella tua squadra possono giocare. Conte fa bene a tenere tutti sotto pressione. Roma? Ranieri è stato il valore aggiunto di questa squadra, ha trasformato una compagine che era allo sbando e ha aperto la squadra ad un allenatore (Gasperini, ndr) che con queste squadre si esalta e riesce a creare un gruppo importante. Per me, Ranieri resta sempre il valore aggiunto della Roma. Per trovare la vittoria, è importante il gruppo e la determinazione messa in allenamento. E' una partita difficile contro una squadra che sta bene mentalmente e fisicamente, ma il Napoli può giocarsi le sue carte da campione d'Italia e dopo due vittorie importanti. Roma e Napoli? Il club azzurro mi ha lasciato qualcosa in più, ma il mio cuore è diviso per entrambe".