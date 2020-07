L’AVVERSARIO – Domani il Napoli ospite del Bologna al Dall’Ara

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Milan al San Paolo, domani il Napoli sfiderà alle 19:30 al “Dall’Ara” il Bologna. Reduce dal pareggio per 2-2 contro il Parma, la squadra di Mihajlovic è a quota 42 punti in classifica, con 11 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, per quanto riguarda i gol, sono 46 quelli realizzati e 51 i subiti. Il capocannoniere della squdra è Riccardo Orsolini con 8 reti, segue Barrow a 7, Palacio a 6, Bani, Soriano e Sansone a 4, Danilo e Poli a 2.

I precedenti contro il Napoli – Sono 123 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 44 vittorie per il Napoli, 36 pareggi e 43 trionfi per il Bologna. L’ultima vittoria del Napoli al “Dall’Ara” il 10 settembre 2017 col risultato di 0-3, l’ultima vittoria invece del Bologna in casa il 25 maggio 2019, risultato 3-2.

La formazione tipo del Bologna – Modulo 4-3-3 con Skorupski in porta, difesa a quattro con Mbaye, Danilo, Denswil e Dijks, a centrocampo Soriano, Medel e Dominguez, in attacco Orsolini, Palacio e Barrow.

Mariano Potena