BOLLETTANDO

Champions League, Inter e Atalanta vedono la top-8: in quota resta difficile la qualificazione diretta di Napoli e Juventus

Vincenzo Letizia 27 Novembre 2025 0 1 min read

ROMA – La convincente vittoria dell’Atalanta a Francoforte contro l’Eintracht fa salire a quota 10 in classifica la formazione di Palladino e avvicina i nerazzurri alla qualificazione diretta. E’ quanto pensano i bookmaker, come riporta Agipronews: finire tra le prime 8 del girone passa dai 7,50 dell’ultima rilevazione agli attuali 3,25 su Planetwin365 e 3,50 su Snai. La sconfitta dell’Inter a Madrid contro l’Atletico non sembra invece complicare i piani della squadra di Cristian Chivu, seppur la qualificazione diretta, senza passare per i play-off, sia aumentata da 1,45 a 1,65.

Resta difficile il cammino per Napoli e Juventus, nonostante le quote siano comunque calate grazie alla conquista dei tre punti, rispettivamente contro Qarabag e Bodo Glimt. Finire tra le prime 8 del raggruppamento per la formazione di Antonio Conte, ora a sette punti in classifica, è in lavagna a 26, mentre passa da 51 a 34 un piazzamento nella top-8 per i bianconeri di Luciano Spalletti, saliti a sei punti in graduatoria.

Per quanto riguarda, infine, la vittoria del titolo, cresce da 20 a 26 la quarta Champions League dell’Inter, seguita a 41 dalla prima volta del Napoli e a 101 per quella dell’Atalanta. Lontana la Juventus, la cui conquista della terza Coppa sale da 66 a 126. Tra le candidate alla vittoria, l’Arsenal – unica squadra a punteggio pieno con cinque successi in cinque partite – diventa la principale secondo gli esperti: la prima Champions League della storia per gli inglesi vale 4,35, seguita a 6 dalla settima coppa del Bayern Monaco. Chiude il podio, a 7, il bis del Psg.

 

FP/Agipro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs FRANCOFORTE – Per i Partenopei vietato fallire la vittoria, per sperare di andare al turno successivo

Dopo la disastrosa sconfitta contro il PSV, nel turno precedente di Champions, il Napoli, domani, tra le mura amiche, cerca  il pronto riscatto europeo. Gli […]

3 Novembre 2025 0 1 min read

Champions League: Napoli e Inter, quote rasoterra per il successo. Per i bookie Kvaratskhelia può far esultare ancora il ‘Maradona’

Quella che normalmente sarebbe una semplice partita della fase a gironi è, stavolta, il primo match point per l’Inter nella corsa agli ottavi di finale. […]

25 Ottobre 2022 0 1 min read

Napoli: tutto apparecchiato per lo scudetto, con l’Udinese le quote spingono per il successo di Spalletti

 Fallito un tentativo, il Napoli vola a Udine per chiudere matematicamente il discorso scudetto e far partire la festa. Stavolta, a differenza di domenica scorsa, […]

3 Maggio 2023 0 48 sec read

L’Italia si gioca il Mondiale 2026 ai playoff: semifinale contro l’Irlanda del Nord, poi Galles o Bosnia in trasferta!

La Nazionale italiana di calcio affronterà un percorso tutt’altro che semplice per garantirsi un posto ai Mondiali FIFA 2026 in Nord America. Il sorteggio della fase di […]

20 Novembre 2025 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui