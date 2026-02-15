LE INTERVISTE – Buongiorno e Alisson Santos in coro: “Abbiamo fatto di tutto per vincere, ma va’ bene così”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, al termine della sfida contro la Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN: “Abbiamo combattuto come dei leoni fino alla fine, abbiamo provato a portarla a casa. Faccio i complimenti a tutti, stiamo dando tutto. Scudetto? Pensiamo partita dopo partita, speriamo di recuperare altri calciatori e vedremo. Ho affrontato cercando di lavorare tanto, sono convinto che uno che non molla raggiunge i propri obiettivi. Non mi sono mai fermato, ho sentito l’affetto dei tifosi, dell’allenatore, della squadra, della mia famiglia e della mia fidanzata. Ci sono stati momenti difficili, ma è importante non perdere il focus. Arrivare tra le prime quattro è un obiettivo, ma vediamo cosa succede partita dopo partita”.

Ma il vero protagonista della partita è stato lui, Alisson Santos, il nuovo Lavezzi che ha consentito al Napoli, grazie ad un suo spunto di acchiappare i capitolini sul pari: “Sono contento di aver segnato in questo stadio, sarei stato più contento, però, se avessimo vinto. Il rapporto con l’allenatore e con i miei compagni è ottimo”.