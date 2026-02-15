INTERVISTE

LE INTERVISTE – Buongiorno e Alisson Santos in coro: “Abbiamo fatto di tutto per vincere, ma va’ bene così”

Vincenzo Letizia 15 Febbraio 2026 0 50 sec read

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, al termine della sfida contro la Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN: “Abbiamo combattuto come dei leoni fino alla fine, abbiamo provato a portarla a casa. Faccio i complimenti a tutti, stiamo dando tutto. Scudetto? Pensiamo partita dopo partita, speriamo di recuperare altri calciatori e vedremo. Ho affrontato cercando di lavorare tanto, sono convinto che uno che non molla raggiunge i propri obiettivi. Non mi sono mai fermato, ho sentito l’affetto dei tifosi, dell’allenatore, della squadra, della mia famiglia e della mia fidanzata. Ci sono stati momenti difficili, ma è importante non perdere il focus. Arrivare tra le prime quattro è un obiettivo, ma vediamo cosa succede partita dopo partita”.

Ma il vero protagonista della partita è stato lui, Alisson Santos, il nuovo Lavezzi che ha consentito al Napoli, grazie ad un suo spunto di acchiappare i capitolini sul pari: “Sono contento di aver segnato in questo stadio, sarei stato più contento, però, se avessimo vinto. Il rapporto con l’allenatore e con i miei compagni è ottimo”. 

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Ada Cotugno, Nizaar Kinsella (BBC Sport), Sabatino Durante, Enzo Bucchioni, Mario Fabbroni a Un calcio alla Radio

Ada Cotugno: “Tanti problemi al Chelsea. Rosenior è preparato, ma non è Conte”. A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio  è […]

28 Gennaio 2026 0 6 min read

Lutto nel mondo del calcio: addio a Rocco Commisso, patron della Fiorentina

Una notizia scuote il mondo del calcio italiano: nella notte è morto Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina. A novembre aveva compiuto 76 anni. Di origini calabresi, […]

17 Gennaio 2026 0 50 sec read

Giuffredi: “Il Napoli non crede in Sepe”

Mario Giuffredi, procuratore di Luigi Sepe, quest’anno terzo portiere del Napoli,  ha rilasciato alcune dichiarazioni  a Radio Crc: ” “Il Napoli, a quanto pare non ripone […]

20 Giugno 2017 0 38 sec read

MONDIALE PER CLUB – Il Chelsea vola in finale sulle ali di Joao Pedro (doppietta): 2-0 al Fluminense

Il Chelsea è il primo finalista di questo Mondiale per Club! Gli uomini di Enzo Maresca si sono imposti per 2-0 contro la Fluminense grazie alla doppietta di Joao Pedro alla […]

8 Luglio 2025 0 30 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui