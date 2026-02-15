LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Hojlund lotta; Alisson spacca la gara

Milinkovic-Savic 6 – Incolpevole sui due gol. Più palloni toccati con i piedi che con le mani.

Beukema 5.5 – Colpevole di non aver chiuso su Malen, in occasione del primo gol della Roma, migliora nel corso del match.

Rrahmani 5.5 – Nei primi venti minuti, Malen lo mette spesso in difficoltà. Con l’andare della gara, gli prende le misure, fino a quando crolla su Wesley, provocando il rigore del momentaneo vantaggio giallorosso, e il suo conseguente inforturio.

(Alisson Santos 7.5 – Incendia la partita con giocate alla Neres. Dribbling, scatti, tiri in porta e gol. Finalmente un nuovo acquisto capace di incidere!)

Buongiorno 6 – Zaragozza gli sfugge alle spalle, in occasione del primo gol giallorosso, ma quello rimane l’unico neo di una partita attenta e precisa, che lo mostra in ripresa dopo le ultime, insufficienti, prestazioni.

Gutierrez 5.5 – Soffre, ancora una volta, l’adattamento sul lato sbagliato del campo, confermando pure la tendenza a perdere pericolosi palloni in orizzontale. Meglio nel finale, quando torna a sinistra.

Lobotka 6 – Gestisce palloni nel traffico e ci mette pure del suo nell’azione del primo gol azzurro, con una estemporanea penetrazione centrale, a schiacciare la difesa di Gasperini. Verticalizza, probabilmente, troppo poco.

Elmas 5 – Si batte nel mezzo, però con poca qualità e minor incisività nelle giocate.

(Gilmour 6.5 – Una ventata di aria fresca, il suo rientro, con verticalizzazioni e reattività preziosa per un centrocampo incerottato.)

Spinazzola 7 – Trova il gol e, per lunghi tratti di gara, è il più pericoloso dei suoi, con costanti fughe sulla corsia mancina.

(Olivera 6 – Entra con attenzione e personalità.)

Politano 5.5 – Da trequartista in appoggio, è un pesce fuor d’acqua. Meglio, in avvio di ripresa, quando la sua posizione viene più allargata sulla destra.

(Mazzocchi s.v.)

Vergara 5.5 – Sul lato sinistro è meno incisivo, e spesso va in difficoltà perché si trova a dover giocare il pallone con il piede debole. Stuzzica la platea con un bel sombrero su Mancini, ma stasera non si mostra sufficientemente pericoloso per la difesa avversaria.

(Giovane 6 – Entra bene anche lui, servendo l’assist per il pareggio di Allison e mostrandosi più pimpante e in partita.)

Hojlund 6.5 – Lotta tutta la sera con Ndicka, fornendo sponde ai compagni e fungendo da punto di riferimento per i continui lanci sulla prima punta, molto anni 80.