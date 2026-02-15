OBIETTIVO NAPOLI – Azzurri incerottati ma pugnaci: Alisson decisivo, Conte tiene viva la corsa Champions

di Vincenzo Letizia

Ci sono pareggi che sanno di frenata e altri che profumano di resistenza. Questo del Napoli appartiene alla seconda categoria: una squadra rattoppata, acciaccata, quasi cerottata nell’anima prima ancora che negli uomini, capace però di non perdere il filo della dignità. E quando la classifica chiama, rispondere “presente” è già un atto di forza.

Il Napoli si presenta all’appuntamento con la coperta corta e lo spirito lungo. Manca brillantezza, manca qualche titolare, manca forse anche un pizzico di serenità. Non manca, però, la postura. Quella sì, è da squadra che ha deciso di non arretrare di un millimetro.

Nel calcio delle alchimie e delle emergenze, la differenza la fa l’atteggiamento. E il Napoli di Antonio Conte, pur tra limiti evidenti, non tradisce mai la propria natura: organizzato, combattivo, talvolta spigoloso, ma sempre dentro la partita. È un Napoli che non strappa applausi a scena aperta, ma si guadagna rispetto.

L’ingresso di Alisson: eco di Lavezzi



Poi c’è il dettaglio che cambia il racconto. L’ingresso di Alisson Santos è stato molto più di un semplice cambio: è stato uno squillo. Un gol, certo. Ma soprattutto tre fughe in dribbling che hanno acceso la memoria collettiva. Per un attimo, tra una sterzata e un’accelerazione, è sembrato di rivedere il miglior Ezequiel Lavezzi: testa bassa, palla incollata, difensori a inseguire ombre.

Non è un paragone leggero, né va caricato di aspettative premature. Ma nel calcio, le sensazioni contano. E Alisson ha dato al Napoli ciò che serviva: imprevedibilità. In una squadra costretta a giocare con il freno a mano della prudenza, la sua irruzione è stata una liberazione.

Un pareggio che pesa più del risultato

Il punto conquistato non è una medaglia, ma è un mattone. Nella lotta Champions, ogni centimetro conta. Questo Napoli, per quello che oggi può esprimere, ha probabilmente dato il massimo. Più di così, obiettivamente, sarebbe stato pretendere un salto oltre la propria ombra.

Conte lo sa. E lo sa anche l’ambiente. Non è tempo di voli pindarici, ma di navigazione accorta. Il tecnico tiene la barra dritta, anche quando il mare si agita. La squadra lo segue, magari senza incantare, ma senza mai disunirsi.

Ci sarà tempo per giudizi definitivi. Per ora, resta un Napoli imperfetto ma vivo, limitato ma orgoglioso. Un Napoli incerottato che non si arrende e che, tra un graffio e un guizzo, continua a restare aggrappato al proprio obiettivo. In fondo, la Champions non si conquista solo con il talento: si difende anche con la tenacia.