LA PARTITA – Napoli-Roma 2-2, gli azzurri trovano il pari con Santos

15 Febbraio 2026

Il Napoli non va oltre il 2-2  contro la Roma. Nel primo tempo apre le marcature Malen, risponde il Napoli poi con Spinazzola. Nella ripresa torna in vantaggio la Roma ancora con Malen su rigore ma rispondono ancora gli azzurri con Alisson Santos.

PRIMO TEMPO

Al 7’ passa in vantaggio la Roma Con Malen che su una ripartenza riceve il pallone da Zaragoza e spedisce il pallone in rete. Al 19’ ancora pericoloso Malen, questa volta però il pallone termina fuori. Al 30’ tiro rasoterra di Posillipo, pallone di poco a lato. Al 41’ arriva il pareggio del Napoli con un gran gol di Spinazzola da fuori area.

SECONDO TEMPO

Al 46’ gran tiro di Spinazzola, Svilar intercetta. Al 71’ calcio di rigore per la Roma per un fallo di Rrahmani su Wesley, dal dischetto non sbaglia Malen. All’82’ il Napoli trova il pari con un gran gol al limite di Alisson Santos. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (70′ Alisson Santos), Buongiorno; Gutierrez, Elmas (79′ Gilmour), Lobotka, Spinazzola (70′ Olivera); Politano (85′ Mazzocchi), Vergara (79′ Giovane); Hojlund. All. Conte.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli (65′ El Aynaoui), Cristante, Wesley (73′ Tsimikas); Zaragoza (46′ Soulé), Pellegrini (65′ Venturino); Malen (73′ Robinio Vaz). All. Gasperini.

ARBITRO: Colombo.

AMMONITI: Mancini (R), Rrahmani (N).

Reti: 7′ Malen (R), 40′ Spinazzola (N), 71′ rigore Malen (R), Alisson Santos (N).

