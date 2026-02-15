LE INTERVISTE – Conte: “Cuore, intensità e futuro. Questo Napoli non si arrende mai”

NAPOLI – Un pareggio che sa di crescita, una prestazione “all’inglese” e il calore di uno stadio che ha scelto di schierarsi apertamente con il suo condottiero. Al termine del match contro la Roma, Antonio Conte si presenta ai microfoni di DAZN con la consueta lucidità, analizzando non solo il 2-2 finale, ma il DNA che sta cercando di imprimere alla sua squadra.

Il legame con la piazza

Mister, a fine partita sono arrivati gli applausi scroscianti della Curva. Una reazione non scontata dopo un pareggio interno. Che effetto le fa?

“È giusto ringraziare, assolutamente. Non è affatto scontato che i tifosi riconoscano con questa forza quello che stiamo facendo. Mi fa piacere per i ragazzi: la gente ha capito che stiamo onorando la maglia, che combattiamo su ogni pallone senza arrenderci mai. Rimontare due volte oggi non era semplice. Se guardiamo i punti, forse avremmo meritato qualcosina in più, ma la risposta del pubblico è la vittoria più bella perché premia il lavoro quotidiano di questo gruppo.”

Una partita “British”

È stata una gara vibrante, quasi senza soste. Si è divertito in panchina?

“È stata una bella partita, giocata ad altissima intensità. Direi un match ‘all’inglese’, divertente per chi l’ha guardato e stimolante per chi l’ha giocato. Noi dobbiamo continuare su questa strada: il nostro futuro lo stiamo costruendo proprio attraverso prestazioni del genere.”

Il fattore mercato: i nuovi arrivi

A gennaio sono arrivati Giovane e Alisson Santos, due scommesse a ‘costo zero’. Come si stanno integrando e cosa possono dare a questo Napoli?

“Sono due profili diversi. Alisson è molto bravo nell’uno contro uno, ha strappo e qualità nel saltare l’uomo. Giovane è più una punta centrale, ma lo stiamo utilizzando da trequartista. Sono con noi da poco, devono ancora digerire i nostri meccanismi tattici, ma la cosa che mi rende più felice è la loro attitudine: sono ragazzi bravi, senza spocchia, che si sono messi subito a completa disposizione della squadra. Non hanno cambiato gli equilibri della nostra vita, ma hanno la mentalità giusta.”

La volata finale e l’emergenza difesa

Mister, mancano 13 partite alla fine. Dove può arrivare questo Napoli?

“Il nostro futuro ce lo giochiamo in queste tredici gare. Non sarà un percorso facile, lo sappiamo, ma stiamo andando oltre gli ostacoli. Ogni partita è un tassello per capire chi vogliamo essere.”

A proposito di ostacoli, preoccupano le condizioni di Rrahmani. C’è il rischio di perderlo per i prossimi impegni?

“Onestamente non so ancora come stia. Ma vi dico una cosa: uno in più o uno in meno non deve essere un problema. Troveremo una soluzione, come abbiamo sempre fatto. Ci concentriamo su chi c’è. Se Amir sarà a disposizione saremo felici, perché per noi è un giocatore fondamentale, ma se non dovesse farcela, andrà in campo qualcun altro con la stessa fame.”