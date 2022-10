IL FISCHIETTO – NAPOLI vs RANGERS GLASCOW, dirige il turco Halil Umut Meler

L’ UEFA ha appena reso noto l’elenco dei direttori di gara per la quinta giornata di Champions League. Per quel che riguarda il Napoli, impegnato mercoledì sera al Maradona contro gli scozzesi del Rangers Glascow è stato scelto il signor Halil Umut Meler di nazionalità turca. Anche quasi i collaboratori arbitrali sono turchi; giudici di linea Mustafa Eyisoy e Cevdet Komurcuoglu, quarto uomo Arda Kardeşler e per finire al Var Abdulkadir, coadiuvato dal tedesco Marco Fritz. Esordio assoluto con gli azzurri per il fischietto turco.