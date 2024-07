Mercato – Giuntoli voleva soffiare Buongiorno al Napoli, con una super offerta al Torino ma il difensore ha detto no alla Juve

Giornate caldissime e non solo dal punto di vista meteorologico, per il Napoli che, con Manna e Conte sta costruendo la nuova squadra, edizione 2024/25. Preso dal Real il giovanissimo Rafa Marin, il club azzurro, come noto, è sulle tracce di Alessandro Buongiorno per rinforzare il reaparto arretrato, vera lacuna del passato campionato. In questi giorni si sono accelerati i contatti con la società granata ed a quanto pare si è arrivati ad un accordo con il presidente Cairo, sulla base di 35 milioni di euro pù 5 di bonus. La lunga trattativa è, pertanto, in via di definizione, anche per la forte volontà dell’ormai ex giocatire granata di raggiungere Antonio Conte al Napoli. Siamo veramente ai dettagli. Tuttavia, ultimamente, l’ex ds Giuntoli ha cercato di soffiare Buongiorno a De Laurentiis, alzando l’offerta al Torino, però il difensore ha detto no alla Juve, perchè già in parola con la società partenopea che lo ha inseguito lungamente, essendo il primo reale obiettivo di questa sessione estiva di calciomercato. Il Napoli, quindi sta facendo sul serio per riportare la squadra ai vertici, infatti, oltre al difensore della nazionale italiana, si stanno per chiudere altri due colpi importanti a parametro zero, quali Mario Hermoso e Leonardo Spinazzola.