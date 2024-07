Serie A – Alle 12 , a Roma, il via all’elaborazione dei calendari del prossimo campionato

In mattinata, verso le 12, presso l’Auditorium Multimediale di RDS a Roma, sarà varato il calendario della stagione di serie A 2024/25. Il nuovo campionato partirà nel fine settimana del 18 agosto 2024 e terminerà il 25 maggio dell’anno venturo. Quattro, le soste programmate per gli impegni delle nazionali: non si giocherà l‘8 settembre, il 13 ottobre, l’/11 novembre ed infine il 23 marzo del 2025, mentre l’unico turno infrasettimanale ci sarà mercoledì 30 ottobre 2024. La Coppa Italia Frecciarossa,invece, comincerà con il turno preliminare il 4 agosto 2024 e si concluderà con la finale dell’Olimpico, il 14 maggio prossimo. La serie A avrà il suo epilogo il 25 maggio 2025. Durante il periodo natalizio le gare si disputeranno nei weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.L’evento sarà trasmesso in diretta in streaming sul sito ufficiale della Lega di A, sul proprio canale YouTube e su Radio Tv Serie A con RDS, oltre alle radio e tv locali che hanno acquisito i diritti. Come lo scorso anno calcistico, gli incontri saranno suddivisi in quattro giorni: un anticipo al venerdì sera, tre al sabato,alle 15, alle 18 e alle 20,45, cinque partite la domenica, partendo dal lunch match delle 12,30 e per finire una partita il lunedì sera. Questo, in linea di massima il programma che potrebbe variare durante la stagione. La prima eccezione è prevista per la 3ª giornata, che si aprirà con due anticipi, venerdì 30 agosto, alle ore 18.30 e 20.45 mentre sabato 31 non si giocherà alle15 ma alle ore 18.30, due partite e 20.45, con altre a due partite. Domenica primo settembre si giocheranno due match alle ore 18.30 e due alle 20.45. Altri cambiamenti sono previsti per la 7^ e la 9ª nelle quali non ci sarà il posticipo del lunedì a causa del turno infrasettimanale della 12ª tornata. Ancora una volta, il calendario sarà asuimmetrico ma non sarà possibile disputare l’andata e il ritorno prima di otto turni di intervallo.