IL PUNTO SUALLA A – 36esima giornata, risultati prevedibili, tranne l’ennesimo tonfo dei rossoneri che, adesso rischiano l’accesso alla zona Champions

La domenica di serie A, valida per il terz’ultimo turno di campionato, a cui manca il posticipo conclusivo di stasera fra il Napoli ed il Bologna, al Maradona, ha maturato i seguenti risultati:

Verona – Como 0-1

Fiorentina – Genoa 0-0

Cremonese – Pisa 3-0

Parma- Roma 2-3

Milan – Atalanta 2-3

Tutti verdetti alquanto prevedibili, fuorché il nuovo k o del Milan, in casa, contro l‘Atalanta. Alla luce del successo dei lariani, al Bentegodi, il Como di Fabregas guadagna aritmeticamente un posto in Europa, c’ è solo da conoscere la competizione, mentre, nella lotta per la qualificazione in Champions, sono in ballo ben sei compagini per tre posti disponibili. I Rossoneri, a seguito della sconfitta con la Dea, ora, sono a serio rischio di non accedere alla massima competizione continentale se non invertono la tendenza. Oggi, intanto, il Napoli, in caso di successo sugli emiliani, avrà la sicurezza matematica della partecipazione alla prossima edizione della Champions, nonchè metterà in cassaforte, pure, il secondo posto. Dal canto loro, gli orobici, qualora l’Inter vincesse la Coppa Italia, disputerebbero la Conference League. Tornando alla zona Champions, due formazioni, tra Juve, Roma, Milan e Como resteranno fuori. In coda, si giocano invece, la permanenza in A la Cremonese e il Lecce, distanti un solo punto. Dunque, nella penultima giornata, probabilmente, molte gare si dovranno giocare in contemporanea, per la regolarità del campionato. Se gli azzurri faranno loro la partita col Bologna, l’unica partita esente da questa situazione sarebbe Pisa vs Napoli che si disputerebbe, forse, in anticipo.