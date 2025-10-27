NewsMix24

Real Madrid: tensione tra Vinícius Júnior e Xabi Alonso, futuro incerto per l’attaccante brasiliano

Vincenzo Letizia 27 Ottobre 2025

Nel corso della vittoria del Real Madrid nel “Clásico” contro il Barcellona è emersa una tensione evidente tra l’attaccante brasiliano Vinícius Júnior e l’allenatore Xabi Alonso: il giocatore, sostituito durante la partita, ha reagito duramente dicendo «Sempre io! Me ne vado dalla squadra! Me ne vado, è meglio che me vada!».
Il club non intende sanzionarlo formalmente, considerandolo un problema interno tra giocatore e tecnico, e sta dalla parte di Alonso.
Nel frattempo, la situazione di Vinícius si fa complessa: fino a oggi ha giocato da titolare completa in pochissime partite (3 su 13 in stagione) e, con il contratto in scadenza nel 2027, il rinnovo appare in forte dubbio — tanto che si sta valutando l’ipotesi di un addio se la convivenza con l’allenatore non dovesse cambiare.

