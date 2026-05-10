La Guerri Napoli chiude con una vittoria, battuta Udine

Alla “Alcott Arena” di Napoli si gioca l’ultima giornata di stagione regolare con la sfida tra la Guerri Napoli ed Udine. I partenopei, dopo aver perso il treno playoff con la sconfitta contro Reggio Emilia nell’ultimo turno, vogliono chiudere con una vittoria davanti al proprio pubblico. Niente in palio anche per Udine che, al termine di una stagione che l’ha vista protagonista da neopromossa con la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, si è salvata con discreto anticipo ed ha voglia di regalarsi un successo nell’ultima uscita stagionale.

Chiude con una vittoria la Guerri Napoli che batte Udine al termine di una partita giocata con intensità per 40 minuti. Napoli si presenta alla partita senza Mitrou-Long, sostituito da Marshall, mentre Udine non ha a disposizione Alibegovic per un problema fisico. La squadra di Vertemati approccia molto bene la gara girando molto bene il pallone sul perimetro, sfruttando le difese con show profondi della difesa partenopea, e trovando sempre in angolo un infuocato Dawkins che inzia fortissimo la sua partita. Napoli reagisce però nel secondo quarto mettendo a segno un bel parziale che permette alla squadra di Repesa di andare negli spogliatoi avanti nel punteggio. Al rientro dagli spogliatoi, dopo un primo tempo in cui aveva giocato poco per un problema accusato prima della gara, Christon prova a stringere i denti ed allungare un po’ le rotazioni dei piccoli per Vertemati ma Napoli, grazie ad un super Faggian da 17 punti difende forte e corre il campo in transizione, facendo male alla difesa friulana. Miglior realizzatore della gara Ish El-Amin autore di 20 punti con 4/7 da 3 punti mentre per Udine ci sono i 18 di Dawkins ed i 15 di Mekowulu. L’ultimo periodo vede Napoli dilagare con Udine che non riesce a rispondere alle folate degli uomini di Repesa che chiuderanno sul 98-71 al decimo posto in classifica a quota 22 punti.

Il tabellino del match

Parziali singoli quarti: 16-21, 26-15, 29-22, 27-13

Parziali progressivi: 16-21, 42-36, 71-58, 98-71

Guerri Napoli: I.Whaley 4, S.Flagg 12, I.El-Amin 20, L.Faggian 17, N.Marshall 5, M.Gloria 2, M.Doyle 12, G.Caruso 9, E.Esposito ne, V.Ferrara ne, L.Totè 15, RR.Bolton 2. coach: J.Repesa

Apu Udine: S.Christon 5, M.Alibegovic ne, S.Spencer 4, A.Hickey 7, A.Pavan ne, C.Mekowulu 15, M.Da Ros 5, E.Bendzius 7, A.Dawkins 18, A.Calzavara 6, F.Mizerniuk ne, I.Iknaji 4. coach: A.Vertemati

Nbapassion.com