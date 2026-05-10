ALTRI SPORT

La Guerri Napoli chiude con una vittoria, battuta Udine

Redazione 10 Maggio 2026 0 1 min read

Alla “Alcott Arena” di Napoli si gioca l’ultima giornata di stagione regolare con la sfida tra la Guerri Napoli ed Udine. I partenopei, dopo aver perso il treno playoff con la sconfitta contro Reggio Emilia nell’ultimo turno, vogliono chiudere con una vittoria davanti al proprio pubblico. Niente in palio anche per Udine che, al termine di una stagione che l’ha vista protagonista da neopromossa con la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, si è salvata con discreto anticipo ed ha voglia di regalarsi un successo nell’ultima uscita stagionale.

Chiude con una vittoria la Guerri Napoli che batte Udine al termine di una partita giocata con intensità per 40 minuti. Napoli si presenta alla partita senza Mitrou-Long, sostituito da Marshall, mentre Udine non ha a disposizione Alibegovic per un problema fisico. La squadra di Vertemati approccia molto bene la gara girando molto bene il pallone sul perimetro, sfruttando le difese con show profondi della difesa partenopea, e trovando sempre in angolo un infuocato Dawkins che inzia fortissimo la sua partita. Napoli reagisce però nel secondo quarto mettendo a segno un bel parziale che permette alla squadra di Repesa di andare negli spogliatoi avanti nel punteggio. Al rientro dagli spogliatoi, dopo un primo tempo in cui aveva giocato poco per un problema accusato prima della gara, Christon prova a stringere i denti ed allungare un po’ le rotazioni dei piccoli per Vertemati ma Napoli, grazie ad un super Faggian da 17 punti difende forte e corre il campo in transizione, facendo male alla difesa friulana. Miglior realizzatore della gara Ish El-Amin autore di 20 punti con 4/7 da 3 punti mentre per Udine ci sono i 18 di Dawkins ed i 15 di Mekowulu. L’ultimo periodo vede Napoli dilagare con Udine che non riesce a rispondere alle folate degli uomini di Repesa che chiuderanno sul 98-71 al decimo posto in classifica a quota 22 punti. 

Il tabellino del match
Parziali singoli quarti: 16-21, 26-15, 29-22, 27-13
Parziali progressivi: 16-21, 42-36, 71-58, 98-71
Guerri Napoli: I.Whaley 4, S.Flagg 12, I.El-Amin 20, L.Faggian 17, N.Marshall 5, M.Gloria 2, M.Doyle 12, G.Caruso 9, E.Esposito ne, V.Ferrara ne, L.Totè 15, RR.Bolton 2. coach: J.Repesa
Apu Udine: S.Christon 5, M.Alibegovic ne, S.Spencer 4, A.Hickey 7, A.Pavan ne, C.Mekowulu 15, M.Da Ros 5, E.Bendzius 7, A.Dawkins 18, A.Calzavara 6, F.Mizerniuk ne, I.Iknaji 4. coach: A.Vertemati

Nbapassion.com

Redazione

View More Posts

Montella: “L’Empoli è una squadra ben organizzata”


Montella: "L’Empoli è una squadra ben organizzata"

Vincenzo Montella, allenatore del Milan, analizza diversi tempi prima in conferenza stampa alla vigilia del match contro i toscani. “Dobbiamo migliorare ancora su tante cose” commenta l’aereoplanino. Poi su Suso, autore di una doppietta nel derby: "Sta crescendo molto, è più nel vivo della partita”. Infine risponde alle parole di Berlusconi riguardo al modulo: “Ascolto sempre le parole del presidente”

Parole chiave: vincenzo montella , serie a 2016-2017 , conferenza stampa , fan club , milan , empoli
25 Novembre 2016 0 2 min read

Ibrahimovic è ora un “diavolo rosso”


Ibrahimovic è ora un “diavolo rosso”

LA FOTOGALLERY. Le prime foto dello svedese ex PSG ,che ha firmato con il Manchester United "Sono assolutamente felice di unirmi allo United e di ritrovare Mourinho. Non vedo l’ora di giocare in Premier League", dichiara sul sito ufficiale del Club

Parole chiave: zlatan ibrahimnovic, manchester united, premier league 2016-2017 calciomercato

Fonte: Sky

1 Luglio 2016 0 27 sec read

Maratona di Napoli, estate di novità: arrivano title sponsor e nuova data

La maratona di Napoli continua a crescere. E a quattro mesi dalla prima, attesa edizione, trova un nuovo e prestigioso partner e una nuova collocazione […]

14 Luglio 2021 0 2 min read

Chiesa, pronta un’offerta da 40 milioni dopo la qualificazione Champions

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il Napoli continuerebbe a seguire Chiesa della Fiorentina. A qualificazione Champions ottenuta, il patron azzurro sarebbe pronto ad offrire 40 […]

6 Agosto 2017 0 9 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui