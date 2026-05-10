ANTEPRIMA PARTITA – NAPOLI vs BOLOGNA 2, la vendetta; azzurri pronti a riscattare il brutto k o del Dall’Ara

Domani sera, il Napoli chiuderà questo 36esimo turno di serie A, incontrando nell’ultimo posticipo il Bologna, che evoca bruttissimi ricordi pensando girone di andata, al Dall’Ara. In quell’occasione, i partenopei disputarono una gara orribilis, perdendo malamente per 3 a 0. Il risultato scaturì le ire di Antonio Conte, che in conferenza stampa, post gara, affermò che non aveva alcuna voglia di accompagnare il morto; parole dure contro i suoi giocatori che suscitarono diverse polemiche. Domani, Di Lorenzo e compagni hanno la ghiotta occasione di “vendicare” quel bruttissimo k o, restituendo agli emiliani pan per focaccia. Del resto, un successo sui felsinei sancirebbe la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Inoltre c’è da blindare la seconda posizione in classifica, traguardo assolutamente da non sottovalutare. Conte, durante la sua carriera, non è mai andato oltre il secondo posto, in caso di mancata vincita del titolo. Contro il Bologna, il mister salentino avrà a disposizione due degli infortunati storici degli ultimi mesi, ossia il capitano ed Antonio Vergara che dovrebbe sedere in panca. L’unico assente sarà ancora David Neres che, probabilmente potremmo rivedere in gruppo, in occasione della prossima partita, sotto la Torre pendente. Per ciò che concerne la possibile formazione azzurra di domani sera, come ampiamente anticipato in precedenza, tornerà in campo, da titolare Giovanni Di Lorenzo, rimasto fuori ben 11 match. Tra i pali, naturalmente ci sarà Milincoviuc Savic con davanti il terzetto difensivo formato da Di Lorenzo Rrahmani e Buongiorno. Nella zona di centrocampo spazio a Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez e in avanti De Bruyne e Alisson alle spalle della punta Hojlund. In casa rossobù Italiano dovrebbe affidarsi alla formazione tipo, pur non avendo nulla più da chiedere alla stagione. Pertanto vediamo i probabili 22 in campo, al Maradona:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano

E adesso è l’ora dei numeri della sfida: per le statistiche, nelle ultime 12 gare casalinghe del Napoli, contro il Bologna, in Serie A, non registriamo alcun pareggio, infatti ci sono state nove vittorie degli azzurri e tre dei rossoblù. Le due contendenti si sono affrontate, in passato, in 154 partite tra A, B, coppa Italia, Divisione Nazionale e Supercoppa. I partenopei vantano 62 successi contro 49. mentre i risultati nulli sono 43. Per finire il Napoli ha messo a segno 227 reti, incassandone 206. Nel campionato scorso, in quel di Fuorigrotta, il Napoli battè il Bologna per 3 a 0. Arbitrerà l’incontro il fischietto di Forlì Piccinini