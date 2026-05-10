LE ALTRE DI A

ANTICIPI DI A DEL SABATO – Terz’ultimo turno, vittorie esterne per Udinese, Inter e Juve

Armando Fico 10 Maggio 2026 0 56 sec read

Dopo la vittoria del Torno sul Sassuolo, per 2 a 1, di venerdì, scorso, ieri si sono disputati altri tre anticipi validi per la terz’ultima di serie a, Questi i risultati:

Cagliari – Udinese 0-2

Lazio – Inter 0-3

Lecce – Juventus 0-1

L’Inter festeggia, così,  il 21esmo tricolore conquistato nel precedente turno, con l’ennesima vittoria di quest’annata, a sugellare il grandissimo campionato condotto dai nerazzurri di Chivu. Dal canto suo l’Udinese si conferma una compagine tosta e spumeggiante, ben allenata dall’allenatore tedesco. Infine i bianconeri di Spalletti, espugnando il Via del Mare di Lecce, con un gol lampo del redivivo Vlahovic, sale al terzo posto in classifica, in attesa del risultato odierno del Milan, impegnato stasera, in casa con l’Atalanta. La domenica calcistica prevede altre quattro gare, cominciando dal lunch match tra Verona e Como, poi nel pomeriggio spazio a Fiorentina – Genoa e Pisa – Cremonese. Alle 1,  invece sarà la volta di Parma – Roma, con i giallorossi tornati in piena corsa Champions,  e per finire alle 20,45 in campo Milan e Atalanta. La 36esima giornata di campionato  avrà il suo epilogo con il Monday Night fra Napoli e Bologna. 

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Inter, l’arrivo di Borja Valero alle visite mediche: le foto

Ci siamo, l’avventura di Borja Valero all’Inter sta per iniziare. Il centrocampista spagnolo infatti stamattina è arrivato intorno alle 8:40 all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano […]

10 Luglio 2017 0 18 sec read

Rocchi per Milan-Lazio, derby Genova a Calvarese

1 Gennaio 1970 0 21 sec read

MONDIALE PER CLUB – Esperance Tunis Chelsea 0-3 e Los Angeles FC Flamengo 1-1: tris dei Blues che volano agli ottavi di finale

Nella notte italiana è andato in archivio anche il girone D del Mondiale per Club. Dopo il Flamengo, la seconda qualificata agli ottavi di finale è […]

25 Giugno 2025 0 20 sec read

Quando il giornalismo diventa tifo: il caso Sky Sport e la deriva del racconto sportivo

di Vincenzo Letizia Sta facendo discutere, e non poco, un video circolato in rete in cui alcuni giornalisti di Sky Sport esultano in modo plateale […]

2 Novembre 2025 0 4 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui