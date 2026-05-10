ANTICIPI DI A DEL SABATO – Terz’ultimo turno, vittorie esterne per Udinese, Inter e Juve

Dopo la vittoria del Torno sul Sassuolo, per 2 a 1, di venerdì, scorso, ieri si sono disputati altri tre anticipi validi per la terz’ultima di serie a, Questi i risultati:

Cagliari – Udinese 0-2

Lazio – Inter 0-3

Lecce – Juventus 0-1

L’Inter festeggia, così, il 21esmo tricolore conquistato nel precedente turno, con l’ennesima vittoria di quest’annata, a sugellare il grandissimo campionato condotto dai nerazzurri di Chivu. Dal canto suo l’Udinese si conferma una compagine tosta e spumeggiante, ben allenata dall’allenatore tedesco. Infine i bianconeri di Spalletti, espugnando il Via del Mare di Lecce, con un gol lampo del redivivo Vlahovic, sale al terzo posto in classifica, in attesa del risultato odierno del Milan, impegnato stasera, in casa con l’Atalanta. La domenica calcistica prevede altre quattro gare, cominciando dal lunch match tra Verona e Como, poi nel pomeriggio spazio a Fiorentina – Genoa e Pisa – Cremonese. Alle 1, invece sarà la volta di Parma – Roma, con i giallorossi tornati in piena corsa Champions, e per finire alle 20,45 in campo Milan e Atalanta. La 36esima giornata di campionato avrà il suo epilogo con il Monday Night fra Napoli e Bologna.