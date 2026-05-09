SCI ALPINO – Lo sci club Posillipo vince il Trofeo Italo Kühne 2026

È stato consegnato oggi, durante un evento speciale con premiazione che si è tenuto a Sperlonga (LT), il trofeo Italo Kühne, intitolato al giornalista sportivo della Rai e appassionato sciatore scomparso nel 2001 e ormai giunto alla 25^ edizione.

Il challenge perpetuo assegnato ogni anno al miglior club del circuito sciistico MasterMind riservato agli over 35, è stato vinto quest’anno dallo sci club Posillipo e ritorna nella bacheca di un sodalizio campano dopo 5 anni di assenza.

La squadra dello sci club napoletano lo ha conquistato grazie ai punteggi accumulati da tutti gli atleti del Posillipo (16.822 punti) nel corso delle 12 gare del circuito che si sono svolte a Roccaraso nella scorsa stagione invernale da gennaio a marzo.

Pochissimo lo scarto sul sodalizio romano “Czero6” (16.657 punti), detentore del trofeo dal 2021 quando lo ereditò dal SAI Napoli che lo aveva conquistato nel 2020.

La sede della premiazione è stata scelta a metà strada tra Napoli e Roma, a Sperlonga, non solo per scambiarsi il trofeo, ma anche per brindare alla prossima stagione e continuare a rinnovare e testimoniare la passione e l’amore per lo sci che Italo Kuhne ha insegnato a molti atleti che partecipano al circuito, che sono oltre 150 provenienti da tutta l’Italia e che hanno un’età dai 35 a gli 86 anni (il più anziano dei partecipanti è del 1940).

Sono stati i figli del giornalista Diana e Fabrizio Kühne a premiare gli atleti dello sci club Posillipo, sodalizio di cui fanno parte da quest’anno i cinque soci che hanno ereditato l’organizzazione del circuito MasterMind.

Un ringraziamento degli eredi del giornalista è andato ai vincitori, ma anche agli ideatori del circuito, amici di Italo e compagni di sci nelle gare del secolo scorso: Giuseppe Fiordiliso, Andrea Ballabio, Valerio Romano, Cesare Veneziani e Francesco Acquaviva e ai nuovi organizzatori del MasterMind 2.0, Matteo Bruni, Bruno Chirico, Sergio Mazza e Riccardo Sangez.

ALBO D’ORO

Trofeo messo in palio dallo sci club Napoli:

2002 Marco Scotti Galletta (Comitato Campano)

2003 Valerio Ciotola (Comitato Campano)

2004 Marco Ballabio (Comitato Campano)

2005 Marco Ballabio (Comitato Campano)

2006 Marco Izzo (Comitato Campano)

2007 Amedeo Reale (Comitato Veneto)

2008 Marco Izzo (Comitato Campano)

2009 Franco Di Tommaso (Comitato Abruzzo)

2010 Mauro Ramirez (Comitato Campano)

2011 Filippo Biagiotti (Comitato Campano)

2012 Franco Di Tommaso (Comitato Abruzzo)

dal 2023 nesso in palio nel circuito MasterMind:

2013 sci club Napoli:

Antonio Scotti Galletta, Micaela Falco, Stefano Mander (Comitato Campano)

2014 SAI Napoli:

Gianfredo Puca, Giuseppe Fiordiliso, Andrea Ballabio (Comitato Campano)

2015 SAI Napoli (Comitato Campano)

2016 SAI Napoli (Comitato Campano)

2017 SAI Napoli (Comitato Campano)

2018 SAI Napoli (Comitato Campano)

2019 sci club Marzocco (Comitato Toscano)

2020 SAI Napoli (Comitato Campano)

2021 sci club Czero6 (Comitato Lazio)

2022 sci club Czero6 (Comitato Lazio)

2023 sci club Czero6 (Comitato Lazio)

2024 sci club Czero6 (Comitato Lazio)

2025 sci club Czero6 (Comitato Lazio)

2026 sci club Posillipo (Comitato Campano)