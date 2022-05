Anticipo di A, ultima giornata – TORINO vs ROMA 0-3

Nel primo anticipo della trentottesima e ultima giornata del campionato di serie A, disputato ieri, allo Stadio Olimpico Grande Torino, la Roma ha battuto la compagine di casa per 0 a 3. Un successo netto che porta fiducia e morale ai giallorossi in vista della finale di Conference League di mercoledì prossimo. Le reti sono state realizzate da Abraham, doppietta e da Pellegrini. In virtù di questo risultato la formazione di Mourinho guadagna l’accesso alla prossima edizione della seconda manifestazione continentale, l’Europa League.