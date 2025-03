Conte studia il piano scudetto – Nove vittorie, nelle ultime 11 gare, per sognare il quarto tricolore della storia del club partenopeo

I tifosi azzurri sognano ad occhi aperti il traguardo dello scudetto, che arriverebbe solo due anni dopo il terzo. Adesso, anche Conte, per la prima volta, è uscito allo scoperto affermando, nella conferenza stampa post Inter, le testuali parole : “Se vogliamo possiamo“. A tal proposito, il tecnico leccese, inculcando ai suoi la voglia di vincere, sta studiando il piano per raggiungere la quota per il tricolore 2024/25. Tenendo presente che il Napoli ha un calendario molto più agevole dell’Inter e dell’Atalanta, occorrerebbero verosimilmente, 9 vittorie nelle prossime 11 partite, più uno o due pareggi, o al limite, anche una sconfitta; 85 punti, difatti, potrebbero essere sufficienti per festeggiare un miracolo. I nerazzurri, dovendo disputare molti più match dei partenopei, potrebbero risentire della stanchezza in Europa e in Coppa Italia e pagare lo scotto in campionato, arrivando dietro di un paio di punti. Ovviamente, si tratta di un’ipotesi ma d’altronde la formazione di Simone Inzaghi privilegia la Champions e firmerebbe per lo scudetto al Napoli, pur di alzare al cielo, la pretigiosa Coppa dalle grandi orecchie. Tuttavia, non possiamo escludere un arrivo a pari punti tra le due contendenti. Se così fosse, ci sarebbe lo spareggio secco in campo neutro. E chissà, se non sarà proprio questo, l’epilogo del torneo, però lo scopriremo solo vivendo!