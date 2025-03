COPPE EUROPEE – Due vittorie e una sconfitta per le tre squadre italiane negli ottavi della seconda e terza competizione continentale

Un giovedì di Coppe Europeo agrodolce per le nostre tre squadre italiane inpegnate in Europa e Conference League. Infati registriamo i successi delle due romane, con lo stesso punteggio, di 2 a 1, sia per la compagine giallorossa, che al’Olimpico, in rimonta , ha battuto l’Ateletico Bilbao e sia per i biancocelesti di Baroni, vittoriosi in Polonia a spese del Victoria Plzen. Male, invece per la Fiorentina che ha perso in Grecia, per 3 a2 contro il Panhatinaikos. Tra sette giorni, il ritorno a campi invertiti, in cui, naturalmente, alle squadre capitoline basterà pareggiare per accedere ai quarti, mentre per la Viola occorrereà rimontare lo svantaggio, vincendo con almeno due reti di scarto per eliminare i greci.