ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs FIORENTINA – Partenopei alla ricerca dela vittoria perduta, Conte si affida ancora al 3/5/2

Dopo la bella prova di sabato scorso contro l’Inter, il Napoli, dopodomani, ancora una volta, tra le mura amiche, affonterà la Fiorentina, reduce dalla sconfitta, in Conference, subita in Grecia dal Panhatinaikos. I partenopei, a cui mancano i tre punti da quasi un mese e mezzo, andranno alla ricerca della vittoria perduta, nella giornata numero 28 del massimo campionato. Antonio Conte dovrà, nuovamente, fare a meno dell‘infortunato Anguissa. Per la sua sostizione è in atto un ballottaggio tra Billing e Gilmour, con lo scozzese favorito che riformerebbe il doppio playmaker, assieme a Lobotka, esperimento che ha dato buoni risultati nell’ultimo match di Fuorigrotta. Olivera, non ancora al meglio, siederà in panchina, rimpiazzato sulla corsia sinistra dall’ex giallorosso Spinazzola.Per quanto riguarda il modulo, si va per la riconferma del 3/5/2, privileggiando, in attacco Raspadori, in tandem con Big Rom. Sulla fascia destra ci sarà sempre Politano che, tuttavia, avrà compiti, sia in difesa che in attacco. In casa viola, mister Palladino non potrà contare sugli squalificati Zaniolo e Mandragora e sugli indisponibili, per infortunio, Colpani e Flororunsho. Di contro, recupererà Adli e Kean, che è già rientrato ad Atene, oltre a Richardson, il quale ha scontato il turno di stop. Alla luce di queste indicazioni, le due probabili formazioni del Maradona dovrebbero essere le seguenti:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Glimour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi; Ndour, Gosens; Beltran, Kean. All. Palladino.

Veniamo ai numeri e alle statistiche della gara di domenica alle 15: il Napoli ha disputato, in totale, contro la Fiorentina, 174 partite, suddivise in 5 competizioni tra serie A, B. Coppa Italia, Supercoppa italiana e Divisione Nazionale. Il bilancio pe Nella nde leggrrmente dalla parte degli azzurri, i quali hanno ottenenuto 63 vittorie contro 60, mentre sono 51 pareggi. Complessivamente, i partenopei hanno realizzato 202 gol e incassati 221.Nel match di andata, al Franchi, la squadra di Conte si impose per 3 a 0, giocando una grande partita. L’ultimo incontro disputato a Fuorigrotta, in campionato, però fu appannaggio della Viola col risultato di 3 a 1: era l’8 ottobre del 2023 e sulla panchina c’era Luciano Spalletti al suo primo anno, a Napoli. Infine la direzione dela sfida è stata affidata a Colobo di Como.