COPERTINA

L’AVVERSARIO – Juventus-Napoli, analisi dei bianconeri: punti di forza e debolezze della squadra di Spalletti

Vincenzo Letizia 4 Dicembre 2025 0 2 min read

Il Napoli di Antonio Conte arriva allo scontro con la Juventus con una gravissima emergenza a centrocampo: Lobotka, Anguissa, Gilmour e De Bruyne indisponibili contemporaneamente, una situazione che costringe Conte a inventarsi soluzioni e a fare i conti con rotazioni limitate.

Anche la Juventus di Luciano Spalletti non è esente da problemi: Vlahovic, Milik, Bremer, Rugani e Gatti sono tutti fuori. Nonostante ciò, la squadra bianconera mostra una compattezza tattica impressionante e alcune armi per far male in trasferta.

PUNTI DI FORZA DELLA JUVENTUS

1. Tattica e organizzazione

Spalletti ha costruito una squadra equilibrata anche senza i titolari. La difesa a tre con KaluluKellyKoopmeiners garantisce fisicità, aggressività e capacità di costruzione dal basso. Anche in emergenza la Juventus mantiene ordine e densità nei momenti chiave della partita.

2. Dinamismo sugli esterni

McKennie e Cambiaso o Kostic sono elementi chiave per il gioco di Spalletti: corsa, profondità, capacità di attaccare la linea difensiva avversaria e ribaltare l’azione rapidamente. Cambiaso in particolare è un “rifinitore” sottovalutato ma molto efficace.

3. Qualità tra le linee

Il ruolo di creativo è affidato a Kenan Yildiz. Il giovane talento turco è bravo a muoversi tra le linee, ricevere orientato e creare superiorità numerica. È lui il giocatore da tenere d’occhio in fase offensiva.

4. Pressing e riaggressione

Spalletti ha instillato una pressione più alta e organizzata: la Juventus tenta di recuperare palla nella metà campo avversaria, sfruttando i centrocampisti centrali e le incursioni di Thuram per rompere la linea di passaggio.

PUNTI DEBOLI DELLA JUVENTUS

1. Difesa decimata

L’assenza di Bremer, Rugani e Gatti riduce centimetri, fisicità e esperienza nei duelli aerei. Kelly e Kalulu dovranno fare i salti mortali per reggere gli attacchi del Napoli, specialmente sulle seconde palle.

2. Mancanza di centravanti titolare

Senza Vlahovic e Milik, la Juventus perde peso in area e riferimento offensivo. Jonathan David o Openda dovranno compensare, ma la loro presenza in area non è costante.

3. Vulnerabilità sulle palle inattive

Senza i titolari difensivi, la squadra diventa più fragile sui corner e sulle punizioni, soprattutto contro squadre fisicamente aggressive come il Napoli.

4. Uscite dal basso sotto pressione

Kalulu e Kelly non hanno il passo e la sicurezza difensiva dei titolari: un Napoli aggressivo e alto nel pressing potrebbe approfittare di questa difficoltà nella costruzione dal basso.

PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS (3-4-2-1)

Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

L’ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO AZZURRO A SPALLETTI

Il Maradona sarà un palcoscenico carico di emozioni contrastanti. Da un lato, Luciano Spalletti rimane nel cuore dei tifosi per i successi ottenuti con il Napoli e per lo stile di gioco propositivo che ha lasciato un segno indelebile; dall’altro, il suo recente passaggio alla Juventus, rivale storica e odiata, può essere percepito come un tradimento.

Ne nascerà una accoglienza ambivalente: applausi di cortesia o nostalgici per il passato, mescolati a fischi e cori polemici contro la sua squadra. In questo scenario, il pubblico azzurro diventa protagonista a sua volta, trasformando la partita in uno scontro non solo sul campo, ma anche sugli spalti, con la tensione emotiva che potrebbe caricare ulteriormente i giocatori del Napoli, pronti a dimostrare che l’affetto di ieri non basta a fermare la passione di oggi.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Ounas stregato dal Napoli: “Quando è arrivata la proposta della società non ci ho pensato un attimo”

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il neo acquisto Ounas è molto soddisfatto della sua nuova scelta. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione. “Arrivare […]

21 Luglio 2017 0 21 sec read

L’AVVERSARIO – Conosciamo meglio il Genk

Dopo la vittoria in campionato contro il Brescia, domani il Napoli affronterà alle 18:55 il Genk per la seconda giornata della fase a gironi della […]

1 Ottobre 2019 0 1 min read

ESCLUSIVA PA – Il Napoli su De Sciglio, il terzino non convintissimo

  De Laurentiis, oltre al mancino Mario Rui, vuole regalare a Sarri anche un terzino alternativo ad Hysaj. L’offerta di De Laurentiis per De Sciglio […]

30 Giugno 2017 0 27 sec read

Sarri: “Nessuna bocciatura per Gabbiadini. Mertens può giocare come falso nueve”

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore del Napoli Maurizio Sarri dichiara: “ Purtroppo dopo un buon primo tempo […]

15 Ottobre 2016 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui