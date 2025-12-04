L’AVVERSARIO – Juventus-Napoli, analisi dei bianconeri: punti di forza e debolezze della squadra di Spalletti

Il Napoli di Antonio Conte arriva allo scontro con la Juventus con una gravissima emergenza a centrocampo: Lobotka, Anguissa, Gilmour e De Bruyne indisponibili contemporaneamente, una situazione che costringe Conte a inventarsi soluzioni e a fare i conti con rotazioni limitate.

Anche la Juventus di Luciano Spalletti non è esente da problemi: Vlahovic, Milik, Bremer, Rugani e Gatti sono tutti fuori. Nonostante ciò, la squadra bianconera mostra una compattezza tattica impressionante e alcune armi per far male in trasferta.

PUNTI DI FORZA DELLA JUVENTUS

1. Tattica e organizzazione

Spalletti ha costruito una squadra equilibrata anche senza i titolari. La difesa a tre con Kalulu–Kelly–Koopmeiners garantisce fisicità, aggressività e capacità di costruzione dal basso. Anche in emergenza la Juventus mantiene ordine e densità nei momenti chiave della partita.

2. Dinamismo sugli esterni

McKennie e Cambiaso o Kostic sono elementi chiave per il gioco di Spalletti: corsa, profondità, capacità di attaccare la linea difensiva avversaria e ribaltare l’azione rapidamente. Cambiaso in particolare è un “rifinitore” sottovalutato ma molto efficace.

3. Qualità tra le linee

Il ruolo di creativo è affidato a Kenan Yildiz. Il giovane talento turco è bravo a muoversi tra le linee, ricevere orientato e creare superiorità numerica. È lui il giocatore da tenere d’occhio in fase offensiva.

4. Pressing e riaggressione

Spalletti ha instillato una pressione più alta e organizzata: la Juventus tenta di recuperare palla nella metà campo avversaria, sfruttando i centrocampisti centrali e le incursioni di Thuram per rompere la linea di passaggio.

PUNTI DEBOLI DELLA JUVENTUS

1. Difesa decimata

L’assenza di Bremer, Rugani e Gatti riduce centimetri, fisicità e esperienza nei duelli aerei. Kelly e Kalulu dovranno fare i salti mortali per reggere gli attacchi del Napoli, specialmente sulle seconde palle.

2. Mancanza di centravanti titolare

Senza Vlahovic e Milik, la Juventus perde peso in area e riferimento offensivo. Jonathan David o Openda dovranno compensare, ma la loro presenza in area non è costante.

3. Vulnerabilità sulle palle inattive

Senza i titolari difensivi, la squadra diventa più fragile sui corner e sulle punizioni, soprattutto contro squadre fisicamente aggressive come il Napoli.

4. Uscite dal basso sotto pressione

Kalulu e Kelly non hanno il passo e la sicurezza difensiva dei titolari: un Napoli aggressivo e alto nel pressing potrebbe approfittare di questa difficoltà nella costruzione dal basso.

PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS (3-4-2-1)

Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

L’ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO AZZURRO A SPALLETTI

Il Maradona sarà un palcoscenico carico di emozioni contrastanti. Da un lato, Luciano Spalletti rimane nel cuore dei tifosi per i successi ottenuti con il Napoli e per lo stile di gioco propositivo che ha lasciato un segno indelebile; dall’altro, il suo recente passaggio alla Juventus, rivale storica e odiata, può essere percepito come un tradimento.

Ne nascerà una accoglienza ambivalente: applausi di cortesia o nostalgici per il passato, mescolati a fischi e cori polemici contro la sua squadra. In questo scenario, il pubblico azzurro diventa protagonista a sua volta, trasformando la partita in uno scontro non solo sul campo, ma anche sugli spalti, con la tensione emotiva che potrebbe caricare ulteriormente i giocatori del Napoli, pronti a dimostrare che l’affetto di ieri non basta a fermare la passione di oggi.