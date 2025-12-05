Coppa Italia – Passano ai quarti di finale anche Bologna e Lazio che, ieri, hanno eliminato il Parma e il Milan

Si è conclusa,ieri sera, la prima tranche degli ottavi di finale della Coppa Italia; si aggiungono alle altre squasdre già qualificate ai quarti, pure il Bologna che ha sconfitto, nel derby emiliano, il Parma, per 2 a 1 e la Lazio, vittoriosa sul Milan, per 1 a 0. La seconda fase della manifestazione si disputerà nel mese di gennaio, con le gare rimanenti. Ora, testa di nuovo al campionato che riparte, domani con i primi anticipi del 14esimo turno. ma il piatto forte sarà quello di domenica, alle 20.45, quando, al Maradona, scenderenno in campo il Napoli e la Juve. Per la prima volta si sfiìderanno Antonio Conte e Luciano Spallettti, che torneerà, a Fuorigrotta, dopo due anni, nelle vesti di ex.