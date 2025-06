Mondiale per Club: l’Al Hilal di Inzaghi ferma il Real Madrid sull’1-1 al debutto

Finisce in parità la prima sfida di Real Madrid e Al Hilal nel Mondiale per Club, contro in una sfida inedita giocata all’Hard Rock Stadium Miami.

Debutto nella competizione per spagnoli e sauditi, ma anche per Simone Inzaghi, Xabi Alonso, Dean Huijsen e Trent Alexander Arnold: i primi due sulle panchine di Real Madrid e Al Hilal, gli altri due tra i quattro della difesa dei Blancos.

Si parte forte, con un tiro dalla distanza di Sergej Milinkovic-Savic dopo appena due minuti che trova pronto Thibaut Courtois e poi con una buona occasione ravvicinata per Marcos Leonardo al decimo.

Poco dopo i sauditi reclamano anche per un calcio di rigore dopo il contatto Renan Lodi-Rodrygo, ma l’arbitro fa continuare, poi al 19esimo l’Al Hilal va addirittura a segno ma la rete del laterale brasiliano viene annullata per offside.

Nonostante l’avvio nettamente appannaggio degli asiatici, sono le merengues a passare con il canterano Gonzalo Garcia, che raccoglie un assist di Vinicius Jr proveniente dalla destra e deposita, seppur in maniera sporca, da due passi portando avanti i suoi.

Il Real ha la palla per raddoppiare subito dopo, ma invece l’Al Hilal trova l’episodio per ristabilire di parità e ci riesce, sfruttando un penalty procurato da Raul Asencio con una sciocca trattenuta: dal dischetto Ruben Neves fa 1-1 e manda i suoi all’intervallo in parità, nonostante una grossa chance capitata a Salem Al Dawsari sul finire del tempo.

La ripresa inizia con la traversa del neoentrato Arda Guler, ma pian piano le due squadre iniziano anche a pensare di non perdere e producono meno, forse anche perché stanche e vittime del caldo.

Xabi Alonso da spazio a Luka Modric, ma è Fede Valverde ad avere l’occasione del 2-1 proprio al novantesimo: l’uruguaiano si incarica di calciare un penalty fischiato – grazie al VAR – per fallo su Fran Garcia ma si fa ipnotizzare da Bono, che salva il risultato anche durante il lunghissimo recupero, in cui i Blancos tentano un disperato forcing senza però trovare il nuovo e definitivo vantaggio.

